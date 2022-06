Absoluter Rekordpreis: Das Google Pixel 6 ist gerade ein echtes Schnäppchen

Bei den Pixel-Smartphones setzt Google auf einen Ansatz, den Apple seit jeher mit seinen iPhones verfolgt. Hard- und Software in perfekter Harmonie in einem Smartphone. Dazu Funktionen, die nur für die eigenen Geräte entwickelt und dort auch exklusiv Anwendung finden. Beim Pixel 6 hat Google das unter anderem mit der Assistant-Simultan-Übersetzung und dem ersten eigenen Prozessor, Google Tensor, auf die eigene Spitze getrieben. Und so ist das Google Pixel 6 ein bemerkenswertes Smartphone – wenngleich auch ein wenig erklärungsbedürftig.

Rekordpreis nochmal unterboten: Google Pixel 6 bei MediaMarkt als echter Schnäppchen-Tipp

Mit einem Herstellerpreis von 649 Euro ist das Handy Ende 2021 auf den Markt gekommen. Der Preis hält sich hartnäckig. Das war bei Google-Smartphones jedoch lange Zeit immer so, sie gehören zu den preisstabilen Smartphones in der Android-Welt – selbst ungeachtet der nach wie vor herrschenden Chip-Krise.

Nun nimmt MediaMarktmehr als 200 Euro vom Preisschild weg und verkauft das Google Phone für 441 Euro. Das Angebot ist Teil der aktuellen 3-Tage-Wahnsinn-Aktion und ein echter Knaller. Das ist mit Abstand das günstigste Angebot zum Pixel 6 seit Marktstart. Selbst eBay-Einzelhändler kamen und kommen hier nicht ran. Fair ist: MediaMarkt bot schon vorher einen guten Preis mit 525 Euro. Und genau den nahm man jetzt zum Anlass für den Sonderrabatt und pumpte den Preis nicht kurz vorher noch einmal künstlich hoch.

Das Top-Angebot gilt für alle Farbvarianten des Modells. Die da wären: „Stormy Black“ (Grau-Schwarz), „Sorta Seafoam“ (Heller Grünton) und „Kinda Coral“ (Rötlich). Der interne Speicher ist mit 128 GB ordentlich, aber nicht üppig bestückt. Wer ein Google-Smartphone ernst nimmt, unterstützt diesen aber ohnehin per Cloud-Lösung.

Die drei Farbvarianten des Google Pixel 6.

Das Pixel 6 Pro – mit etwas besserer Kamera und größerem Display ausgestattet – ist ebenfalls doppelt reduziert, mit 629 Euro aber immer noch eine ganze Ecke teurer.

Google-Handy im Check: Vielversprechend und erklärungsbedürftig

Google-Smartphones fristen seit einigen Jahren eher ein Nischendasein. Dabei handelte es sich stets um Geheimtipps, die diesen Status allerdings selten wirklich hinter sich bringen konnten. Bei der 6er-Serie setzt Google wie erwähnt nun erstmals auch auf einen eigenen Prozessor, dem Google Tensor. Nicht nur dadurch ist es mehr denn je das absolute iPhone-Pendant im Android-Bereich. Hard- und Software kommen vom gleichen Anbieter und sind so optimal aufeinander abgestimmt. Hinzu kommen einige exklusive Features, die Google aktuell nur für die eigenen Smartphones anbietet – zum Beispiel die Echtzeit-Übersetzung mit dem Google Translator.

Google Pixel 6 Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.600 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 207 g Farbe Schwarz, Orange, Türkis Einführungspreis 649 € Marktstart Oktober 2021

Auch im Kamera-Bereich gehört Google seit Jahren zu den Top-Herstellern im Smartphone-Geschäft. Beim Pixel kommt eine Dual-Kamera mit 50 und 12 Megapixeln zum Einsatz. Laut unserem Test hat das Pixel 6 die beste Smartphone-Kamera in seinem Preisbereich. Insgesamt konnte das Pixel 6 satte 4 von 5 Sternen im Test ergattern. Neben der Top-Kamera und weiteren Flaggschiff-Features (kabelloses Laden, Staub- und Wasserschutz) ist vorrangig die Update-Garantie das Top-Argument für das Google Phone. 5 Jahre lang versorgt Google das Smartphone mit neuester Software und monatlichen Sicherheits-Patches.