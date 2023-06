Absolut irre: Unbegrenzt surfen für nur 15 Euro

Egal, wie viel du bei diesem Tarif surfst, hier fallen monatlich nur 14,99 Euro an! Freenet haut aktuell nämlich einen absoluten Spitzen-Deal rund um den Unlimited Smart Tarif im Telefónica-Netz raus. Hier bekommst du jetzt einen Rabatt von satten 65 Prozent und surfst so für monatlich nur 14,99 Euro so viel, wie du möchtest.

Dank 65 Prozent Rabatt: Unlimited Tarif für nur 15 Euro

Nicht nur Vielsurfer könnten bei diesem Deal in Schnappatmung verfallen: Für lediglich 14,99 Euro im Monat surfst du beim Unlimited Smart Tarif ohne Begrenzung im Telefónica-Netz von O 2 . Ein Blick auf den ursprünglichen Preis zeigt dabei, wie gut dieser Deal wirklich ist. Zuvor kostete der Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen nämlich noch 42,99 Euro – das ist ein heftiger Rabatt von 65 Prozent!

Beim unbegrenzten Surfen bist du bei diesem Tarif mit einer Bandbreite von bis zu 15 MBit/s unterwegs. Dies reicht locker fürs alltägliche Surfen und Chatten. Selbst deine Lieblingsserien und –filme solltest du so unterwegs komplett ruckelfrei streamen können. Lediglich das Herunterladen von größeren Dateien geht nicht ganz so schnell. Im Alltag kann dies jedoch in der Regel vernachlässigt werden.

Allnet-Flat, EU-Roaming & monatlich kündbar: Die weiteren Vorteile im Überblick

Zum unbegrenzten Datenvolumen gesellt sich noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du kannst bei dem Tarif also auch so viel telefonieren und simsen, wie du möchtest. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Hinzu kommen noch weitere Vorteile wie VoLTE und WiFi-Call. Während du bei VoLTE auf eine verbesserte Sprachqualität zurückgreifst, lässt dich die WiFi-Call-Funktion über ein WLAN-Netz telefonieren, etwa sobald der normale Empfang mal ausfällt.

Neben den monatlichen Grundkosten in Höhe von 14,99 Euro fallen für den Tarif einmalig noch 39,99 Euro als Anschlusspreis an. Besonders cool: Der Tarif ist monatlich kündbar. Du bindest dich also nicht direkt eine lange Zeit und bist somit auch in der Zukunft weiterhin flexibel.