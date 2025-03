Ab sofort zum Traumpreis bei Aldi: Dieses E-Bike kostet jetzt fast nur noch die Hälfte

Mit einem E-Bike bist du nicht nur schnell bei der Arbeit oder in der Uni, sondern fährst auch im Vergleich zum Auto umweltschonend über die Straßen. Wer es außerdem einmal ausprobiert hat, möchte es oft immer wieder tun – der Fahrspaß mit einem E-Bike ist groß. Du musst aber nicht gleich 1.000 bis über 3.000 Euro ausgeben, wie das aktuelle Angebot von Aldi zeigt. Hier kommst du jetzt dank 45 Prozent Rabatt nämlich schon für 899 Euro dran.

Aldi reduziert ab heute das Alu City E-Bike 28″ aus dem Hause Prophete und macht es so auch für Menschen mit einem kleineren Budget bezahlbar. Für den Preis bekommst du – wie der Name vermuten lässt – ein elektrisches Fahrrad, das vor allem für Fahrten in der Stadt gedacht ist. Durch Federung und Bereifung könnten unbefestigte Wege etwa ruppig sein. Das E-Bike ist mit einem 250-Watt-Mittelmotor ausgestattet, der dich wie bei E-Bikes üblich für bis zu 25 km/h Geschwindigkeit unterstützt. Stark ist das Bike im Hinblick auf die Reichweite. Bis zu 140 Kilometer weit sollst du mit einer Ladung kommen. Das hängt aber immer auch davon ab, mit welcher Unterstützungsstufe du fährst.

Dazu setzt Prophete hierbei auf eine 7-Gang-Nabenschaltung von Shimano sowie vorinstallierte Beleuchtung, die auch bei Nacht für sichere Fahrten sorgt. Mit hydraulischen Scheibenbremsen bringst du das E-Bike zudem schnell und sicher zum Stillstand. Außerdem praktisch: Dank der Schiebehilfe kommst du auch Steigungen und Treppenstufen gut hinauf, ohne deinen Rücken zu sehr zu belasten. Das ist bei E-Bikes besonders wichtig, da sie meist deutlich schwerer sind als normale Fahrräder.

Preis-Check: Ein guter Deal?

Normalerweise steht auf dem Preisschild ein UVP von 1.649,95 Euro. Davon zieht Aldi jetzt aber 45 Prozent ab und will so nur noch 899 Euro für das E-Bike (+ Versandkosten). Und das ist ein starker Preis. Denn günstiger ist kein anderer Shop, wie ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Aber auch generell sind weniger als 900 Euro ein guter Deal, da die meisten Pedelecs deutlich teurer sind.