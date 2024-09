Ab sofort bei Aldi: Top Saug- und Wischroboter von Ecovacs zum Discounterpreis

Endlich nicht mehr selbst Staubsaugen und Putzen müssen. Wenn das für dich nach einem echten Traum klingt, solltest du dir dieses aktuelle Angebot von Aldi einmal ansehen. Denn ab heute bietet der Discounter den Saugroboter mit Wischfunktion Deebot N10 Plus der bewährten Marke Ecovacs mit 30 Prozent Rabatt an. Was du hier für dein Geld bekommst, ist wirklich erstaunlich.

Unter 350 Euro: Darum ist das Angebot so gut

Normalerweise stehen 499 Euro (UVP) auf dem Preisschild des Ecovacs Deebot N10 Plus. Jetzt streicht Aldi aber 30 Prozent von der Rechnung und möchte nur noch 349 Euro (+ 5,95 Euro Versandkosten) für den Saug- und Wischroboter haben. Und das ist ein starker Preis. Blickt man auf den Preisvergleich, sieht man jedoch, dass unter anderem Amazon aufgrund der ausbleibenden Versandkosten knapp die Nase vorn hat. Da hier aber auch nie wirklich klar ist, wie lange ein Angebot bleibt, könnte sich der Deal bei Aldi ebenfalls lohnen.

Ecovacs Deebot N10 Plus: Das kann der Saugroboter

Aber was bietet der Saugroboter eigentlich alles für sein Geld? Zum einen hilft er dir bei der regelmäßigen Reinigung von losem Schmutz, wie Staub oder Brotkrümeln. Dank einer Saugkraft von 4.300 Pa nimmt er auch festsitzenden Schmutz aus Teppichen auf, welcher anschließend im Staubbehälter landet. Mit einer Aufladung kann der Saugroboter bis zu 300 Minuten durch dein Zuhause fahren und somit bis zu 400 Quadratmeter in einem Durchgang saubermachen. Auf textilen Flächen erhöht er außerdem automatisch die Saugkraft, damit auch alle Verschmutzungen entfernt werden.

Dank TrueMapping 2.0 navigiert er zudem gekonnt durch deine vier Wände und sorgt dafür, dass keine Ecke schmutzig bleibt. In der App lassen sich ferner individuelle Reinigungspläne erstellen. Hier stellst du ein, zu welchen Zeiten und in welchen Räumen der Saugroboter von selbst losfahren und saubermachen soll. Obendrein kannst du hier Zonen bestimmen, in denen nicht gewischt werden soll.

Nun kann der Ecovacs Deebot N10 Plus aber auch noch feucht durchwischen. Dabei erkennt er Teppiche und vermeidet diese, damit sie nicht nass werden. Ist der Saugroboter fertig mit seiner Arbeit, fährt er automatisch in seine Station zurück. Hier lädt er nicht nur, sondern entleert seinen Inhalt auch in die Station. Das Ergebnis: Du musst den Schmutzbehälter bis zu 60 Tage lang nicht entleeren.