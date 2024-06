Ab sofort: Aldi verkauft Gourmet-Pfannen-Set super günstig

Ob als Hobby oder gezwungenermaßen rein für die Nahrungszubereitung – jeder Haushalt braucht gute Pfannen. Damit nichts anbrennt, wenn du Bratkartoffeln, eine Gemüsepfanne oder Fleisch darin anbrätst, darf außerdem eine gute Beschichtung nicht fehlen. Das Set bei Aldi besteht aus drei Pfannen in verschiedenen Größen. Das musst du wissen.

Drei Pfannen für alle Herdarten: Das hat das Set zu bieten

Im Angebot bei Aldi ist ein 3-teiliges Gourmet-Pfannen-Set des Herstellers Bergner. Das Unternehmen verkauft mittlerweile bereits seit rund 25 Jahren Küchenartikel und stellt in über 70 Ländern Haushaltswaren bereit.

Das Set besteht aus drei Pfannen mit 20, 24 und 28 Zentimetern Durchmesser. Die Pfannen sind aus robustem Edelstahl gefertigt und sollten so über eine lange Zeit halten. Alle Bratpfannen sind zudem für jede Herdart geeignet – auch auf Induktionsplatten erhitzen sich die Pfannen zuverlässig. Die Xylan-Antihaftbeschichtung sorgt darüber hinaus dafür, dass Grillkäse, Aubergine und Co. am Boden nicht anhaften. Weiterhin verfügen sie über einen gekapselten Aluminium-Innenraum, der für eine gleichmäßige Wärmeverteilung sorgen soll.

Da die Ränder der Pfannen mit bis zu 5,5 Zentimetern vergleichsweise hoch sind, lassen sich auch große Mengen gut darin zubereiten, ohne dass etwas daneben fällt. Die Griffe sind zudem hitzebeständig und sorgen für einen guten Halt. Wie bei den meisten Pfannen solltest du auch diese Kochutensilien am besten per Hand spülen.

56 Prozent Rabatt bei Aldi: So gut ist der Preis

Schauen wir uns abschließend den Preis des Pfannen-Sets an. Aldi möchte gerade 34,99 Euro für die drei unterschiedlich großen Pfannen von Bergner. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 56 Prozent auf den UVP. Du sparst also mehr als die Hälfte. Allerdings kommen noch einmal 5,95 Euro Versandkosten dazu. In anderen Webshops haben wir das Set leider nicht gefunden – für drei Pfannen ist der Preis aber auf jeden Fall fair, wenn man zum Vergleich auf ähnliche Angebote schaut.