Ab 37 Euro: Amazon schmeißt Sony-Kopfhörer raus

Egal, ob In-Ears oder On-Ears – bei Amazon kannst du dir jetzt Sony-Kopfhörer zu absoluten Spitzenpreisen sichern! So kommst du etwa schon für lediglich 37 Euro an hochwertige Bluetooth-Kopfhörer mit einem satten Sound sowie bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit. Doch auch die In-Ears von Sony für 75 Euro sind einen Blick wert. Beide Modelle wurden übrigens von der Stiftung Warentest jeweils mit der Note „gut“ ausgezeichnet – du holst dir also in beiden Fällen absolut Top-Kopfhörer.

Nur 37 Euro? Das können die preiswerten On-Ears von Sony

Bleiben wir doch direkt bei den äußerst günstigen On-Ears. Die Sony WH-CH520 Bluetooth-Kopfhörer kosten bei Amazon dank eines Rabatts in Höhe von 47 Prozent jetzt nur noch 37 Euro. Damit sorgt der Versandriese für den aktuellen Bestpreis. Um Billig-Kopfhörer handelt es sich hierbei aber keinesfalls. Nicht umsonst wurden sie von der Stiftung Warentest mit der Note 2,2 ausgezeichnet. Insbesondere der Akku konnte hierbei mit einer Laufzeit von bis zu 50 Stunden vollends überzeugen. Gleichzeitig ist das Sony-Gerät aber auch schnell wieder aufgeladen: Bereits eine dreiminütige Ladung reicht für weitere 1,5 Stunden Musikgenuss.

Das schlichte Design kann sich durchaus sehen lassen

Generell sollen dir die Bluetooth-Kopfhörer einen ausgeglichenen Klang liefern, welchen du über die Sony Headphones Connect App deinen Vorlieben anpassen kannst. Auf eine aktive Geräuschunterdrückung musst du hingegen leider verzichten. Mit den besonders weichen Ohrpolstern sowie einem Gewicht von lediglich 147 Gramm möchte Sony dafür einen hohen Tragekomfort garantieren. Wer besonders preiswerte On-Ear-Kopfhörer sucht, macht hier also einen guten Kauf.

→ Sony WH-CH520 On-Ear-Kopfhörer für 37 Euro

Starke In-Ear-Kopfhörer ebenfalls deutlich günstiger

Doch es gibt nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch für in die Ohren: Mit den Sony WF-C700N Kopfhörern sind nämlich auch In-Ears der Marke aktuell bei Amazon im Angebot. Das Preisschild von 75 Euro ist im Netz dabei ebenso ungeschlagen – zu demselben Preis kommst du aber unter anderem auch bei MediaMarkt an das Modell. Bei diesen Kopfhörern vergab die Stiftung Warentest sogar die Note 2,1 und lobte insbesondere den starken Sound sowie den hohen Tragekomfort. Die gute Geräuschunterdrückung wird ebenfalls positiv hervorgehoben. In den wichtigsten Kriterien wissen diese Sony-Kopfhörer also wirklich vollends zu überzeugen.

Ein praktisches Ladeetui gibt’s hier natürlich ebenfalls dazu

Die Akkulaufzeit ist obendrein ebenso ordentlich. Mit eingeschaltetem Noise Cancelling halten die Stöpsel immerhin 15 Stunden durch, was locker für die Bahnfahrt zur Arbeit, ein intensives Workout oder die nächste Urlaubsreise ausreichen sollte. Eine Schnellladefunktion ist ebenfalls mit an Bord. Die In-Ears sind zudem nach IPX4 gegen Wasser geschützt, wodurch du dir keine Sorgen vor Schäden durch Regen oder Schweiß machen musst. Das Gesamtpaket stimmt bei diesen Sony-Kopfhörern somit auf jeden Fall.

→ Sony WF-C700N In-Ear-Kopfhörer für 75 Euro