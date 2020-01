Das Monatsende naht und viele Deals laufen mit dem Januar aus. Ein paar haben noch eine Gnadenfrist von einigen Tagen, lange Zeit zum Überlegen hast du aber nicht mehr. Diese Deals sind jetzt noch online.

Bis zum 31.01.2020: Galaxy S10, S10e & S10 Plus mit bis zu 26 GB LTE

Gleich am 31.01.2020 enden einige der aktuellen Top-Deals mit einem Samsung-Smartphone bei Saturn. Das Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e und Galaxy S10 Plus kommen jeweils mit dem Tarif mobilcom-debitel green LTE im Vodafone-Netz mit einem unterschiedlichen Datenvolumen. Dafür haben alle Angebote die Zugaben in Form eines hochwertiges Bundles aus Xbox One X in der Star-Wars-Edition sowie das Spiel Fallout 76 (Xbox) gemein.

mobilcom-debitel green LTE (Vodafone-Netz)

Allnet-Flat in alle dt. Mobilfunknetze und ins Festnetz

19 Cent pro SMS (26- & 18-GB-Tarif: SMS-Flat in alle dt. Mobilfunknetze)

Internet-Flat ( 10 bis 26 GB LTE mit bis zu 50 MBit/s, danach max. 64 kBit/s)

mit bis zu 50 MBit/s, danach max. 64 kBit/s) Rufnummermitnahme: ja, außer Altvertrag ist auch bei md im Vodafone-Netz

EU-Roaming inklusive

Freenet Hotspot Flat

Vodafone-Netz

Kündigungsfrist: 3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr

3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate ___ Grundgebühr bis zum 24. Monat: ab 24,99 Euro monatlich

ab 24,99 Euro monatlich Grundgebühr ab dem 25. Monat: ab 31,99 Euro monatlich

ab 31,99 Euro monatlich Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Wird nun der Wert des Smartphones und der Zugaben mit den Gesamtkosten während der Mindestvertragslaufzeit verrechnet, ergibt sich eine Ersparnis von teils mehr als 100 € und der Tarif ist effektiv kostenlos!

Samsung Galaxy S10 mit 10 GB LTE & 26,99 Euro Grundgebühr

Wer sich das Galaxy S10 zulegen möchte und für seinen Datenverbrauch 10 GB LTE benötigt, der ist mit diesem Angebot bestens beraten. Zumal hier noch als Kirsche auf der Sahne zwei Zugaben (Konsole plus Spiel) dabei sind.

Beispielrechnung zum Galaxy S10 + Xbox One X Bundle + green LTE 10 GB (Vodafone-Netz) bei Saturn

+ 24 x 26,99 Euro Grundgebühr

+ 39,99 Euro Anschlussgebühr

+ 99,00 Euro Zuzahlung für das Samsung Galaxy S10 (128 GB)

(aktueller Tiefpreis für das Galaxy S10)

+ 0,00 Euro Versandkosten

= 786,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

– 560,00 Euro Wert des Samsung Galaxy S10 (128 GB) laut Preisvergleich

– 333,00 Euro Wert für Xbox One X Star-Wars-Bundle (Preisvergleich)

– 32,00 Euro Wert für Bethesda Fallout 76 (Xbox, Preisvergleich)

= 24x eff. kostenlos + 138 Euro Ersparnis für den green LTE 10 GB (Vodafone-Netz)

Samsung Galaxy S10e mit 26 GB LTE & 24,99 Euro Grundgebühr

Das Angebot ist sensationell, da es hier das Galaxy S10e mit sehr hohem Datenvolumen im guten ausgebauten Vodafone-Netz gibt. Die Zuzahlung fällt angesichts der Zugaben mit 99 Euro fair aus und die Grundgebühr ist vergleichsweise niedrig.

Beispielrechnung zum Galaxy S10e + Xbox One X Bundle + green LTE 26 GB (Vodafone-Netz) bei Saturn

+ 24 x 24,99 Euro Grundgebühr

+ 39,99 Euro Anschlussgebühr

+ 99,00 Euro Zuzahlung für das Samsung Galaxy S10e (128 GB)

+ 0,00 Euro Versandkosten

= 738,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

– 475 Euro Wert des Samsung Galaxy S10e (128 GB) laut Preisvergleich

– 333,00 Euro Wert für Xbox One X Star-Wars-Bundle (Preisvergleich)

– 32,00 Euro Wert für Bethesda Fallout 76 (Xbox, Preisvergleich)

= 24x eff. kostenlos + 101 Euro Ersparnis für den green LTE 26 GB (Vodafone-Netz)

Samsung Galaxy S10 Plus mit 18 GB LTE & 36,99 Euro Grundgebühr

Wer es auf das Galaxy S10 Plus abgesehen hat, erhält mit 18 GB LTE ebenfalls ein sehr hohes Datenvolumen. Ein perfekter Tarif für Vielsurfer und Vieltelefonierer, die sich ein Highend-Smartphone wünschen. Auch zu diesem Angebot haben wir für dich eine Rechnung erstellt, warum der Deal so gut ist.

Beispielrechnung zum S10 Plus + Xbox One X Bundle + green LTE (Vodafone-Netz) (Saturn)

+ 24 x 36,99 Euro Grundgebühr

+ 39,99 € Anschlussgebühr

+ 49,00 Euro Zuzahlung für das Samsung Galaxy S10 Plus (128 GB)

+ 0,00 € Versandkosten

= 976,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

– 680 Euro Wert des Samsung Galaxy S10 Plus (128 GB) laut Preisvergleich

– 333,00 Euro Wert für Xbox One X Star-Wars-Bundle (Preisvergleich)

– 32,00 Euro Wert für Bethesda Fallout 76 (Xbox, Preisvergleich)

= 24x eff. kostenlos + 68 Euro Ersparnis für den green LTE 18 GB (Vodafone-Netz)

Bis zum 03.02.2020: „alte“ o2-Free-Tarife noch schnell bestellen

Bereits ab dem 04. Februar 2020 führt Telefónica neue Tarife der o2-Free-Reihe ein und bietet einige Vorteile. Doch es gibt auch eine Kehrseite, denn die noch aktuelle Drosselung von 1 Mbit/s im Downstream wird drastisch reduziert, wie o2 angekündigt hat. Daher lohnt es sich für alle, die die „Weitersurf-Garantie“ in den o2-Free-Tarifen nutzen möchten, jetzt noch schnell einen passenden Deal abzuschließen. Hier haben wir dir eine kleine Liste mit den besten Angebote erstellt:

Huawei P30 Pro & Tablet für 49 Euro + 20 GB LTE mit 34,99 Euro Grundgebühr: Direkt beim Netzbetreiber!

iPhone XS für 4,95 Euro + 20 GB LTE mit 34,99 Euro Grundgebühr bei Sparhandy

Samsung Galaxy S10 Plus für 4,95 Euro + 30 GB LTE mit 39,99 Euro Grundgebühr bei Sparhandy

iPhone 11 für 79 Euro + 30 GB LTE mit 39,99 Euro Grundgebühr bei Sparhandy

Samsung Galaxy S10 & Galaxy Buds für 29 Euro + 30 GB LTE mit 39,99 Euro Grundgebühr bei DeinHandy

Bis zum 04.02.2020 um 12 Uhr: Huawei P30 + 10 GB LTE

Weiter geht es mit dem Huawei P30, das immerhin ein paar Tage länger bei Sparhandy zum Bestpreis mit nur 19,99 Euro Grundgebühr verfügbar ist. Der kleine Bruder des Huawei P30 Pro hat ebenfalls eine sehr gute Ausstattung, aber natürlich mit ein paar Abstrichen, wodurch der Preis auch entsprechend geringer ausfällt.

otelo Allnet-Flat Classic LTE

Allnet-Flat in alle dt. Netze (Mobilfunk- und Festnetz)

SMS-Flat in alle dt. Mobilfunknetze

Internet-Flat ( 10 GB LTE mit bis zu 21,6 MBit/s, danach 64 kBit/s)

mit bis zu 21,6 MBit/s, danach 64 kBit/s) EU-Roaming inklusive

Rufnummermitnahme: ja, außer Altvertrag ist auch otelo-Vertrag

Vodafone-Netz

Mindestlaufzeit: 24 Monate

24 Monate Kündigungsfrist: 3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr

3 Monate, sonst automatische Verlängerung um 1 Jahr ___ Grundgebühr bis zum 24. Monat: 19,99 Euro monatlich

19,99 Euro monatlich Grundgebühr ab dem 25. Monat: 19,99 Euro monatlich

19,99 Euro monatlich Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Das Angebot ist genau richtig für alle, die preisbewusst sind und dennoch über die Vodafone-Tochter otelo ausgiebig mobil mit dem Smartphone im Internet surfen möchten.

Die Rechnung zum Huawei P30 + otelo Allnet Flat Classic

+ 24 x 19,99 Euro Grundgebühr

+ 39,99 Euro Anschlussgebühr

+ 49,00 Euro Zuzahlung für das Huawei P30 (128 GB)

+ 0,00 Euro Versandkosten

= 568,75 Euro Gesamtkosten in 24 Monaten

– 450 Euro Wert des Huawei P30 (128 GB) laut Preisvergleich

– 25,00 Euro Portierungs-Bonus bei Rufnummernmitnahme

= 3,91 Euro eff. Grundgebühr für den Allnet-Flat Classic

