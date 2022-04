9-Kilo-Waschmaschine von Samsung zum Wochenend-Tiefpreis bei MediaMarkt

Eingebettet in die aktuelle Haushalts-Aktion mit dem „3-Fach-Vorteil“ ist unser Top-Angebot von MediaMarkt an diesem Wochenende eine Waschmaschine. Dazu noch eine besonders große und eine, die interessante und smarte Funktionen bietet.

Samsung-Waschmaschine zum Top-Preis

Im Online-Shop von MediaMarkt ist die Waschmaschine Samsung WW90T554AAW/S2 zu einem Preis von 679 Euro geführt. Das ist bereits der Bestpreis für die große Maschine, die selbst stolze 67 Kilogramm auf die Waage bringt. Im Vergleich zum einstigen Herstellerpreis (1.199 Euro) sind das schon mehr als 500 Euro Preisnachlass.

Nun greifen allerdings noch die Aktions-Parameter von MediaMarkt, die den Preis und das Angebot noch besser werden lassen. Einmal gibt es im Warenkorb die aktionsbedingten 100 Euro Sofortrabatt, die den Rechnungsbetrag auf 579 Euro schmelzen lassen. Verbesserter Bestpreis sozusagen. Dazu greift das Lieferversprechen: Die große und schwere Maschine wird dir kostenfrei zu- und aufgestellt.

Große Trommel und „AdWash“-Feature

Die Waschmaschine im Angebot ist dank 61 Litern Trommelvolumen auch für größere Waschgänge geeignet. Der Hersteller gibt 9 Kilogramm als Fassungsvermögen an. Die meisten anderen Waschmaschinen dieser Preisklasse spielen eher im 5- bis 8-Kilogramm-Bereich.

Dazu bietet die Maschine das Samsung-Feature „AdWash“: Damit ist eine Schleusen-Klappe gemeint, die es dir ermöglicht, kleinere Wäschestücke auch nach Start des Waschvorgangs noch in die Wäsche zu geben ohne das Programm abbrechen zu müssen.

Die freistehende Waschmaschine ist obendrein mit einigen smarten Features bespickt. So kannst du sie per App und via WLAN fernsteuern und erhältst nach Wunsch auch Push-Benachrichtigungen, wenn die Maschine fertig ist. Ein Wort zur Lautstärke: Im Schleudergang erreicht die Waschmaschine einen Schallpegel von 74 Dezibel.

