9 kg Fassungsvermögen & 22 Programme: Große Samsung-Waschmaschine für knapp 500€

Bei Samsung wird Energieeffizienz großgeschrieben – zumindest bei den Waschmaschinen und Trocknern. Die Geräte der Marke sind momentan im Angebot und extra Cashback bei Saturn erhältlich. Schlechter als die Energieklasse A ist dabei keine der hier vorgestellten Maschinen. Selbstverständlich können die Geräte auch bei ihrem Kerngebiet, dem Wäschewaschen oder -trocknen, überzeugen. Wir werfen einen Blick auf zwei Samsung Waschmaschinen und einen Trockner.

Waschmaschinen von Samsung: Energieeffizient reinigen

Den preislichen Einstieg gibt es mit der Samsung WW90T554AAW/S2 Waschmaschine für 599 Euro, plus 29,90 Euro Versandkosten. Abzüglich des Cashbacks von 80 Euro zahlst du schlussendlich sogar nur 519 Euro für das Gerät. Der Frontlader verfügt über ein Trommelvolumen von 61 Litern, was etwa 9 kg Füllmenge entspricht. Zur Reinigung deiner Klamotten stehen dir bei der Maschine satte 22 Programme zur Verfügung. Von simplen Funktionen wie Buntwäsche und Baumwolle, über Kaltwäsche und Eco 40-60 bis hin zu speziellen Programmen für Sportwäsche und Jeans. Ein Highlight ist dabei unter anderem das Hygiene-Dampfprogramm für hygienische Sauberkeit. Beim Schleudern kommt die Waschmaschine hingegen auf eine Schleuderdrehzahl von bis zu 1.400, überschreitet dabei aber nie eine Schallleistung von 72 dB. Damit ist sie auch etwas für Wohnungen ohne angeschlossenen Waschkeller – also für alle, die ihre Waschmaschine im Bad oder der Küche stehen haben.

Praktische Add-Wash-Klappe der Samsung Waschmaschine

Wer kennt es nicht: Man hat gerade erst einen Waschgang angeschmissen, doch ein Hemd für die Arbeit leider komplett vergessen? Über die Add-Wash-Klappe kannst du vergessene Wäsche sowie extra Waschmittel oder Weichspüler jederzeit nachlegen – unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel. Ein sinnvolles Feature! Ein weiterer großer Pluspunkt des Samsung-Geräts ist die Schaum-Aktiv-Technologie. Diese sorgt für eine gründliche und dabei schonende Reinigung – selbst bei empfindlicher Kleidung. Dadurch sollst du schon bei 20 Grad energieeffizient waschen können. Generell wurde die Maschine mit der Energieeffizienzklasse A versehen. Für besonders hartnäckige Verschmutzungen – etwa durch Wein oder Make-up – greifst du hingegen zur Flecken-Intensiv-Funktion. Das coole Simple-Control-Bedienkonzept ist ebenfalls eine Erwähnung wert. Über eine KI werden dabei Programme beispielsweise anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert, was die Bedienung langfristig deutlich intuitiver machen soll. Dafür ist das Gerät ebenso WLAN-fähig und per App steuerbar.

→ Samsung WW90T554AAW/S2 Waschmaschine für 519 Euro (inklusive Cashback)

SuperSpeed 59 Min. – Saubere Wäsche in unter einer Stunde

Wer es beim Wäschewaschen eilig hat, sollte hingegen einen Blick auf die Samsung WW81T604ALEAS2 Waschmaschine werfen. Für 649 Euro, plus 29,90 Euro für den Versand, bekommst du dabei auf den ersten Blick ein fast identisches Modell. So verfügt auch diese Maschine über einen Lautstärkewert von 72 dB, besitzt die Energieeffizienzklasse A und 22 Programme. Auf die sinnvollen Vorteile wie das Simple-Control-Bedienkonzept und die Flecken-Intensiv-Funktion kannst du hierbei ebenfalls zugreifen.

Hinzu kommt aber unter anderem noch das SuperSpeed 59 Min.-Programm. Damit wäschst du 5 kg Alltagswäsche gründlich in unter einer Stunde. Generell passen übrigens maximal 8 kg trockene Wäsche in die Waschtrommel. Alle Putzmuffel freuen sich zudem über die selbstreinigende Waschmittelschublade. Über ein spezielles Spülverfahren soll diese nämlich stets sauber bleiben. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Waschmittel. Bei diesem Modell bekommst du immerhin 50 Euro Cashback, wodurch sich der Preis auf 599 Euro drücken lässt.

→ Samsung WW81T604ALEAS2 Waschmaschine für 599 Euro (inklusive Cashback)

Passend dazu: Samsung Trockner mit Energieeffizienzklasse A+++

Passend zur neuen Waschmaschine kannst du dir bei Saturn auch einen tollen Trockner von Samsung angeln. Der DV80T7220BT/S2 Wärmepumpentrockner kostet abzüglich der 80 Euro Cashback nur noch 789,99 Euro plus 29,90 Euro für den Versand und überzeugt vor allem mit seiner Effizienz. So besitzt das Gerät die Energieeffizienzklasse A+++ sowie einen stromsparenden Energieaustauscher. Über diesen wird die neue Zuluft über die Wärme der Abluft erwärmt. Die Trommel hat dabei ein ordentliches Volumen von 115 Litern.

Darüber hinaus punktet der Trockner mit 17 verschiedenen Programmen. Besonders cool ist das Super Speed Trocknen in unter 1,5 Stunden, wenn es mal besonders schnell gehen muss. Befüllt wird das Gerät von vorn. Dadurch kannst du die Oberseite als Ablage nutzen – wodurch der Trockner sowohl in die Küche, das Badezimmer oder den Keller gestellt werden kann, ohne dass du Ablagefläche verlierst. Dank der geringen Schallleistung von 63 dB stört das Gerät auch akustisch nicht. Weitere Vorteile sind der Knitterschutz sowie die Innenbeleuchtung.

→ Samsung Wärmepumpentrockner für 789,99 Euro (inklusive Cashback)

So funktioniert die Cashback-Aktion

Damit du auch wirklich zu den günstigeren Preisen an die Geräte kommst, musst du von der Samsung Cashback-Aktion Gebrauch machen. Zum Glück geht dies ganz simpel: Nachdem du eine der Waschmaschinen oder den Trockner bis zum 28. Juni gekauft hast, registrierst du das Aktionsgerät spätestens bis zum 09. August auf dieser Aktionsseite. Den jeweiligen Cashback-Betrag bekommst du anschließend innerhalb von 60 Werktagen erstattet.