8K-Fernseher zum Schleuderpreis: Dieses 65-Zoll-Modell ist auf einmal bezahlbar

Ein 8K-Fernseher von LG ist jetzt radikal reduziert. Und das relativ geräuschlos und ohne große Werbung. Denn den Fernseher-Deal haben wir nicht bei Amazon, MediaMarkt und Co. gefunden, sondern beim Hersteller selbst. LG zieht vom NanoCell-Fernseher LG 65NANO959NA satte 55 Prozent ab und senkt den Preis so von 2.899 Euro auf nun 1.299 Euro. Das Angebot war bereits vor einigen Tagen aufgetaucht und dann schnell ausverkauft. Jetzt ist der Fernseher wieder aufgetaucht – und zwar zum „vorbestellen“ bis 10. Februar, aber zum gleichen, günstigen Preis und mit akzeptabler Lieferzeit in den kommenden Tagen. Generell ist der Fernseher auf dem Markt nur schwer zu bekommen. Bei Saturn ist er zwar lieferbar, mit 1.999 Euro aber um 700 Euro teurer als beim Hersteller.

Radikal reduziert: Das kann der 8K-Fernseher von LG

Der 8K-Fernseher entstammt der NanoCell-Serie von LG, also der Basis-Serie, die nicht ganz so teuer ist wie die OLED-Sparte. Hier musst du für 8K-TV-Geräte gut und gerne fünfstellige Beträge auf den Tisch legen. Der hier angebotene Fernseher kommt in einer für 8K-Auflösung angemessenen Größe von 65 Zoll. Das sind in der Diagonalen 1,64 Meter. Du solltest also vor einem Kauf checken, ob das Gerät wirklich in dein Wohnzimmer passt.

Neben der Auflösung von 7.680 × 4.320 Pixeln besticht der Fernseher durch Standards wie HDR10 Pro, Dolby Vision IQ und ist mit einem ordentlichen Paket an Anschlüssen ausgestattet. Dazu gehören in vorderster Front gleich 4 Slots des Typs HDMI 2.1, der für 8K-Inhalte sinnvoll ist und vor allem mit neuen Konsolen wie der PlayStation 5oder der Xbox Series X perfekt harmoniert. Stichwort: 8K Gaming.

8K-Fernseher bei LG deutlich reduziert.

LGs Smart-TV-Oberfläche basiert auf der Software webOS, hier in der Version 5.0, die die Installation von allen gängigen Streaming-Apps erlaubt. Lineares Fernsehen empfängst du dank eingebautem Triple-Tuner in jeder denkbaren Empfangsart.

Eingebaut ist zudem ein 40 Watt starkes 2.2-Soundsystem. Dennoch handelt es sich hier um einen Flachbildfernseher, bei dem ein ordentlicher Klangkörper zu kurz kommt. Hier empfehlen wir die ergänzende Anschaffung einer entsprechenden Sound-Anlage oder zumindest einer Soundbar, sofern nicht schon vorhanden.

Interessant: Laut Angabe von LG läuft die aktuelle Verkaufsphase (in welcher der Angebotspreis vermutlich nur gilt) nur noch bis zum 10. Februar.

Noch größer, noch mehr Rabatt

Neben dem 1.300-Euro-Schnäppchen gibt es den NanoCell-Fernseher auch in noch größerer Version radikal günstiger. Mit 75 Zoll Bildschirmdiagonale kostet der Fernseher LG 75NANO999NA nun 1.999 Euro. Im Vergleich zum Ursprungspreis von sogar 5.299 Euro ist das ein Rabatt von 62 Prozent. Bei MediaMarkt ist das Modell zwar ebenfalls reduziert – kostet aber weiterhin rund 3.360 Euro. Im Direktvergleich ist das teurere Modell nicht nur größer, es bietet mit 120 Hertz Bildwiederholrate auch eine höhere Bildfrequenz als das 65-Zoll-Modell (60 Hertz).