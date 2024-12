800 Teile für unter 30 Euro: Dieses Lego Technic Set ist jetzt saugünstig

Das Lego Technic „Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen“ Set in Grau (42173) bietet nicht nur mehrstündigen Bauspaß, sondern lässt sich im Anschluss auch wunderbar bespielen. Der Sportwagen ist für Kinder ab 10 Jahren geeignet und lässt sich nicht nur lenken, sondern auch Türen oder der Kofferraum können geöffnet werden. Unter der Haube kann man außerdem den V8-Motor arbeiten sehen. Dadurch ist das Set perfekt für Technikbegeisterte geeignet. Aber auch weitere Lego Sets bei MediaMarkt sind gerade in der Cyber Week einen Blick wert.

Rund 45 Prozent Rabatt: So gut ist der aktuelle Deal

Normalerweise stehen 52,99 Euro auf dem Preisschild des Lego Technic Sets. Jetzt streicht MediaMarkt aber satte 43 Prozent vom UVP und verkauft das Set für nur noch 29,99 Euro (+4,99 Euro Versandkosten). Das ist gerade der Bestpreis – günstiger ist also kein anderer Anbieter. Und der Preisverlauf zeigt zudem, dass das Set auch in der Vergangenheit noch nie günstiger zu haben war. Dieses und alle weiteren Cyber Week Angebote bei MediaMarkt laufen noch bis zum 9. Dezember (9 Uhr). Sie können aber auch vorher bereits vergriffen sein.

Lego Technic Set mit vielen Details – das bekommst du hier

Aber was steckt nun eigentlich im Detail in dem Lego Technic Set? Wie bereits erwähnt, beinhaltet der Karton über 800 Teile. Je nach Erfahrung ist man hier mit dem Zusammenbau für mehrere Stunden beschäftigt. Hierbei lässt sich auch einiges lernen, da man etwa einen V8-Motor, ein Differential sowie die Lenkung zusammenbaut. Ist der Supersportwagen dann einmal fertig gebaut, können Kinder auch noch im Anschluss damit spielen. Über ein Rad an der Oberseite lassen sich die Reifen drehen, um Kurven zu nehmen und die Türen können originalgetreu um 90 Grad nach oben geöffnet werden. Natürlich ist der Zusammenbau aber auch für den einen oder anderen Erwachsenen Autofan interessant.

Einzig schade, aber leider häufig bei Lego ist, dass hier einige Farben verbaut sind, die eigentlich nicht zu dem Modell passen. So sieht man etwa blaue und rote Pins von außen durchscheinen, die dort eigentlich nicht hingehören. Das ist bei anderen Herstellern von Klemmbausteinen seltener der Fall. Der aktuelle Preis ist nun dennoch fair – vor allem für Lego-Verhältnisse!

In der Cyber Week sind aber auch noch mehr Lego Sets und viele weitere Produkte aus allen Kategorien rabattiert. Zum Beispiel diese Polaroid-Kamera oder dieser Bose Bluetooth-Speaker. Schau doch einfach mal vorbei.