800-Euro-Soundbar mit Subwoofer zum halben Preis: So wird das Angebot sogar noch besser

Im Zentrum des 24-Stunden-Deals von MediaMarkt steht die Soundbar Samsung HW-Q800 A/ZG. Die flache Lautsprecher-Sammlung mit 3.1.2-Kanalsystem ist normalerweise für 799 Euro (UVP) gelistet. Mit dabei ist außerdem ein externer Subwoofer.

Nun nimmt MediaMarkt die Soundbar im Rahmen seiner Tagesangebote (jeden Tag von 9 Uhr bis 9 Uhr) deutlich reduziert ins Angebot. Will heißen: Für 399 Euro gehören Soundbar und Subwoofer dir. Der Rabatt beträgt 50 Prozent. Und nicht nur im Vergleich zum Hersteller, sondern auch im Marktvergleich sticht das Angebot heraus – Bestpreis mit rund 50 Euro Vorsprung.

Kurz zu den technischen Details: Wir reden von einer Soundbar mit 330 Watt Leistung, optimierter Audiotechnik mit Dolby Atmos, sowie einer breiten Kompatibilität mit WLAN, Bluetooth, HDMI sowie optischem Audioeingang.

80 Euro Cashback zusätzlich: So wird das Soundbar-Angebot noch besser

Der Preis, den MediaMarkt bis Dienstagmorgen, 9 Uhr, aufruft, spricht bereits für sich. Ein glücklicher und unabhängiger Umstand sorgt zudem dafür, dass sich die Samsung HW-Q 800 A/ZG auch in der Liste der aktuellen Cashback-Produkte von Samsung wiederfindet. Sicherst du dir die Soundbar – egal zu welchem Preis – kannst du dir von Samsung selbst noch 80 Euro Cashback holen, nachdem du den Kauf dort registriert hast (Kaufzeitraum: bis 15. Juni, Registrierung bis 30. Juni).

Den doppelten Cashback-Bonus, dann also 160 Euro, gibt es, wenn du dir außerdem noch einen passenden und teilnehmenden Fernseher kaufst. Da es zum TV dann auch noch Cashback gibt, lohnt sich der kombinierte Kauf zum Upgrade deiner TV- und Audio-Landschaft zu Hause durchaus. Die maximal mögliche Cashback-Ausschüttung beträgt satte 2.400 Euro – dann musst du aber schon tief ins obere Regal greifen; in das mit Riesen-Fernsehern und 8K-Auflösung.

Tipp für Leser in Österreich: Hier gibt es die Soundbar mit gleichem Rabatt, also für 399 Euro, direkt beim Hersteller. Die Cashback-Aktion ist allerdings nur in Deutschland gültig