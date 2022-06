8 GB für 7,99 Euro im Vodafone-Netz: Tarif-Tipp ohne große Kompromisse

LogiTel bietet aktuell exklusiv zwei allmobil-Tarife mit L- und XL-Datenvolumen in LTE-Geschwindigkeit an. Die allmobil Flat L mit 8 Gigabyte Datenvolumen bekommst du bereits für 7,99 Euro im Monat und die XL-Flat mit 10 Gigabyte für 11,99 Euro. Mit beiden Tarif-Deals surfst und telefonierst du so viel du möchtest, im stabilen Vodafone-Netz.

Die allmobil Flat L mit 8 Gigabyte Datenvolumen richtet sich an alle Nutzer, die keine hohen monatlichen Kosten für ihren Mobilfunktarif haben möchten. Hier bekommst du für 7,99 Euro (anstatt regulär 24,99 Euro) bereits ein ordentliches Datenvolumen, mit dem du unterwegs problemlos surfen, Musik streamen und Social Media nutzen kannst. Wenn du mobil gerne viele Videos und Serien in hoher Qualität streamst, solltest du jedoch zu einem größeren Tarif greifen. Hin und wieder kannst du aber auch hiermit unterwegs ein Video schauen.

Zusätzlich enthalten im 8-GB-Tarif ist eine Allnet-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze und ins deutsche Festnetz. Auch EU-Roaming ist hier natürlich möglich. Einmalig ist hierbei ein Anschlusspreis von 9,99 Euro fällig – die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate. Wenn du deine alte Rufnummer im Nachgang mitnimmst, bekommst du außerdem eine Wechselprämie in Höhe von 10 Euro. Diese kannst du später mit deiner Grundgebühr beziehungsweise dem Anschlusspreis verrechnen.

Darf’s etwas mehr sein? 10 Gigabyte für 11,99 Euro

Brauchst du ein wenig mehr Datenvolumen, etwa weil du doch ein paar Mal mehr im Monat unterwegs ein Video anschauen möchtest? Dann könnte die allmobil Flat XL im LTE-Netz etwas für dich sein. Hier stecken 10 Gigabyte Datenvolumen drin und die monatlichen Kosten liegen bei 11,99 Euro. Eine SMS- und Telefonie-Flat ist auch hier mit dabei. Als Anschlusspreis fällt einmalig eine Gebühr von 19,99 Euro an. Und auch beim 10-GB-Tarif kannst du dich bei der Mitnahme deiner Rufnummer über 10 Euro Wechselbonus freuen.