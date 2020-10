Die Deals der Aktion „Mega Tiefpreisspätschicht“ fokussieren sich insbesondere auf den Entertainment-Bereich. Vor allem Audio-Produkte und Fernseher sind reduziert. Aber auch Notebooks und Speicher-Zubehör, wie SSD-Festplatten.

Alle Angebote der Aktion findest du auf der Aktionsseite zur „Mega Tiefpreisspätschicht“ von MediaMarkt. Die Deals laufen bis zum 12. Oktober. Parallel gibt es weitere Aktionen wie den „Lieferluxus“. Die Angebote lassen sich sinnvoll kombinieren, wie unser erstes Beispiel zeigt.

75-Zoll-TV von Samsung für unter 800 Euro, Lieferkosten geschenkt

Das Samsung-Fernseher GU75TU7079 ist jetzt für 798,36 Euro im Angebot bei MediaMarkt. Die Konkurrenz – etwa Amazon – antwortet prompt und bietet dasselbe Angebot an. Insgesamt stellt dieser Sprung unter die 800-Euro-Marke den Bestpreis für das Gerät dar. Nicht nur aktuell, sondern für die gesamte Laufzeit, die das Modell bisher auf dem Markt ist. Und das ist noch nicht allzu lange: Der LED-TV mit einer Bildschirmdiagonalen von 1,89 Metern ist aus Samsungs 2020er-Serie, kostete einst rund 1.300 Euro und wird durch das Angebot zum echten Preis-Tipp (Preisvergleich und -verlauf).

Wichtig zu wissen: Das Gerät ist echt groß. Wenn du einen Kauf erwägst, solltest du schauen, dass der Fernseher auch wirklich an seinen Platz passt. Mit Standfuß gibt der Hersteller folgende Maße an: 1673.2 x 1043 x 339.9 Millimeter. Heißt: Das Gerät ist fast 1,70 Meter breit und 1,05 Meter hoch.

→ Hier geht’s zum Angebot bei mediamarkt.de

Der Versand ist dank einer weiteren Aktion von MediaMarkt kostenlos: Das 30 Kilogramm schwere Gerät wird dir dank „Lieferluxus“ bis nach Hause geliefert. Und das völlig kostenlos. Normalerweise fallen bei MediaMarkt bei Geräten dieser Gewichtsklasse rund 40 Euro Liefergebühren an.

Technisch basiert das Modell auf LED-Hintergrundbeleuchtung, bietet 4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen. Bei Samsung Smart TVs sind nahezu alle wichtigen Streaming-Apps verfügbar. Darunter Netflix, Disney+, TV Now, DAZN, Amazon Prime Video, Joyn und viele mehr.

Willst du das Streaming-Geschehen selbst per Handy bestimmen, lohnt sich eventuell eine weiteres Angebot: Der Chromecast Ultra, Googles 4K-Streaming-Stick, ist in derselben Aktion für 59 Euro erhältlich. An sich ein gutes Angebot, allerdings gibt es mittlerweile neue Streaming-Hardware von Google, der Chromecast steht nur noch in zweiter Reihe.

Marhsall Acton II bei MediaMarkt: Bluetooth-Speaker für Zuhause

Marshall steht für hohe Audioqualität und ikonischen Design-Anspruch. Bei MediaMarkt ist jetzt der aktuelle Marshall Acton II im Angebot. In Schwarz kostet der Bluetooth-Lautsprecher für Zuhause – einen Akku besitzt er nicht – 182,42 Euro.

Der Preisvergleich lässt hier aber kurz aufhorchen. Der Musikhändler Thomann ist mit glatten 180 Euro noch leicht günstiger als MediaMarkt. Allerdings: Hier ist der Marshall-Speaker erst in 9-12 Wochen lieferbar. Je nach Entwicklung wird es sogar eng bis Weihnachten. Davon abgesehen bietet Thomann jedoch den Bestpreis.

Die Alternative ist übrigens der ähnlich große Marshall Kilburn II – dieser ist dank Akku auch mobiler und kostet sowohl bei Thomann als auch bei Amazon inklusive Versand 179 Euro.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.