75 Zoll! Riesiger Samsung-Fernseher zum Knüllerpreis

Nur bis Sonntagmorgen um 9 Uhr gilt der neue Tages-Deal von Saturn: Diesmal ist ein Samsung-Fernseher mit höheren Dimensionen im Tagesangebot. Der Smart TV misst diagonal satte 75 Zoll. Das sind 189 Zentimeter. Ein echter Brecher also. Wir zeigen, was du erwarten und wie günstig du ihn jetzt haben kannst.

Riesiger Samsung-Fernseher um 50 Prozent reduziert

Ursprünglich kostete der 75-Zöller mal 1.400 Euro. Schon kurz vor Angebotsstart war der Fernseher bei Saturn reduziert – auf 849 Euro. Nun folgt die nächste Rabatt-Eskalationsstufe: Bis Sonntagfrüh kannst du ihn für 699 Euro kaufen. Absoluter Top-Preis für den Fernseher, der dir obendrein noch kostenlos geliefert wird.

Gerade die Gratis-Lieferung ist nicht selbstverständlich für ein TV-Geschoss dieser Größe und Masse. Mit Standfüßen bringt das Gerät nämlich mehr als 30 Kilogramm auf die Waage. Das solltest du vor allem im Hinterkopf behalten, wenn du ihn doch per Marktabholung bestellen und selbst abholen willst. Mit den Maßen von 167 Zentimetern Breite, 104 Zentimetern Höhe und 34,1 Zentimetern Tiefe solltest du außerdem vorher schauen, ob er einerseits durch die Türen passt und andererseits, ob du am Aufstellort überhaupt genügend Platz hast.

Samsung-TV aus dem Modelljahr 2021

Der Fernseher entstammt der Modellreihe aus dem zurückliegenden Jahr. Die Software ist entsprechend aktuell und mit allen denkbaren Streaming-Apps kompatibel. Dazu gewährleistet Samsung bei seinen Smart-TVs mehrere Jahre Update-Garantien.

Zur technischen Ausstattung: Wir haben es bei dem Fernseher mit einem LED-TV, Samsung nennt es „Crystal LED“, zu tun. Mehrere Lichthöfe erzeugen die Hintergrundbeleuchtung, während einige Filter-Lagen daraus ein farbenprächtiges Bild erzeugen. Das Ganze mit 4K-Auflösung und mit 60 Hertz Bildwiederholrate. Das ist Standard und dem Preis angemessen. OLEDs bekommst du in dieser Größe und zu diesem Preis nicht.

Die drei HDMI-Slots unterstützten einige HDMI-2.1-Funktionen und übertragen Peripherie – etwa Receiver oder Konsolen wie die PlayStation 5 – mittels [email protected] Die eingebauten Lautsprecher bieten 20 Watt, was ein wenig dünn ist. Für das durch die Größe erzeugte gewaltige Bild solltest du dich nach einer Soundbar oder anderen Heimkino-Anlagen umschauen, sofern du keine zu Hause hast. Für den ersten und simplen TV-Genuss tun es aber auch die verbauten Lautsprecher.

→ Auch Soundbars deutlich reduziert: Teufel leert die Regale

So günstig war der Fernseher noch nie

Im Vergleich zum UVP und auch im Vergleich zum Vorher-Preis von Saturn ist das Angebot ein echtes Schnäppchen. Aber auch im Vergleich auf dem Markt ist der Preis heiß. Das Gerät kostet sonst mindestens 100 Euro mehr und war auch in den vergangenen Monaten nie so günstig wie jetzt bei Saturn. Zugreifen lohnt sich – wenn du auf der Suche nach einem besonders großen Fernseher bist.

Das Angebot ist Teil der seit einigen Wochen täglich wechselnden Deals von MediaMarkt und Saturn. Die rote Handelsschwester hat am heutigen Samstag eine Profi-Maus von Logitech – MX Master 3 – im Angebot. Am Sonntag werden die Deals um Schlag 9 Uhr abgelöst und neue Angebote rücken an ihre Stelle.