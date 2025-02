75 € Bonus bei kostenloser Mastercard: So einfach geht’s!

Die Consors Finanz Mastercard liefert ziemlich spannende Konditionen, egal ob auf Reisen oder beim Wocheneinkauf im Supermarkt. Da sie dich keinen Cent Jahresgebühr kostet, ist sie vor allem auch für Gelegenheitsnutzer attraktiv. Richtig interessant wird die Kreditkarte jetzt durch eine Aktion, die noch bis zum 28. Februar läuft. Wenn du in diesem Zeitraum deine Kreditkarte beantragst, kannst du 75 Euro als Dankeschön abstauben. Alle Details zur Kreditkarte und der Bonuszahlung erfährst du hier.

Consors Finanz Mastercard: Mit 75 Euro Bonus

Diese Kreditkarte gesellt sich zu den anderen kostenlosen Kreditkarten von unterschiedlichen Banken, die dir aktuell einen Bonus gewähren. Wenn du einen Überblick möchtest, dann wirf mal einen Blick in unseren Ratgeber. Für die Beantragung der Consors Finanz Mastercard gibt es für Neukunden ein Startguthaben von 75 Euro, womit die BNP Paribas als ausstellende Bank ziemlich großzügig ist. Bedingung hierfür: Du musst die Karte bis zum 30. April fünfmal nutzen und einen Mindestumsatz von 300 Euro generiert haben. Außerdem darf die Karte bis zum Zeitpunkt der Auszahlung nicht gekündigt worden sein. Wer beim Einkaufen hauptsächlich mit der Karte zahlt, sollte diese Voraussetzungen aber problemlos erfüllen können.

Das bietet die Kreditkarte

Wie du an den Bonus kommst, ist also geklärt. Jetzt nehmen wir die Consors Finanz Mastercard mal genauer unter die Lupe. Sie kostet dich keine Jahresgebühr. Abhängig von deiner Bonität steht dir ein Kreditrahmen von bis zu 5.000 Euro zur Verfügung. Deine Schulden kannst du bis zu 90 Tage zinsfrei und kostenlos von deinem Girokonto abbuchen lassen. Alternativ hast du auch die Möglichkeit zur Ratenzahlung, musst dann aber mit einem Sollzinssatz von 17,43 Prozent (effektiver Jahreszinssatz: 18,90 Prozent) rechnen. Solltest du unerwartet mal eine größere Summe benötigen, kannst du den dir verfügbaren Kreditrahmen per CashClick auf dein Girokonto überweisen lassen.

Consors Finanz Mastercard

Bezahlen kannst du entweder direkt mit der Kreditkarte oder du integrierst sie in Google/Apple Pay. Du kannst mit ihr beinahe weltweit ohne Gebühr bezahlen. Die Kosten, die dir ausländische Banken in Rechnung stellen, bekommst du nicht erstattet. Für Bargeld-Shopper ist die Karte eher nicht geeignet. Denn Abhebungen im In- und Ausland bis 300 Euro kosten 3,95 Euro. Beträge, die darüber liegen, sind jedoch kostenfrei.

Die Kontrolle über deine Ausgaben behältst du in der kostenlosen Online-Banking-App immer im Blick. Hier kannst du auch deine Rückzahlung einstellen und Sofortzahlungen auf dein Girokonto ausführen.

Beantragen kannst du die Consors Finanz Mastercard hier. Das Ganze sollte ziemlich schnell über die Bühne gehen. Einfach das Formular ausfüllen, mittels VideoIdent identifizieren und nach wenigen Tagen bringt dir die Post deine neue Kreditkarte.

