70 Zoll 4K-TV für nur 609 Euro: Hier gibt’s ihn fast für die Hälfte!

70 Zoll, eine UHD-Auflösung, gleich drei HDMI-Stecker und vieles mehr – all dies zeichnet diesen riesigen 4K-TV aus. Und das Beste: Bei Otto gibt es den Fernseher von Hisense bis zum 9. Mai für nur noch 609 Euro! Das ist ein Rabatt von 49 Prozent und ein waschechtes Schnäppchen für ein Gerät dieser Größe.

Tolles Bild & tolle Größe: Das bietet dir der 70 Zoll 4K-TV

Ein kleiner Fernseher kommt dir nicht ins Wohnzimmer? Dann sollte dieses Modell von Hisense (70A6FG) genau richtig für dich sein! Zum Angebotspreis von nur 609 Euro (plus 34,95 Euro Lieferkosten) schnappst du dir bei Otto bis zum 9. Mai nämlich einen 70-Zoll-Riesen. Der 4K-TV weiß dabei aber auch abseits seiner Größe durchaus zu überzeugen. Von HDR10+, über HLG bis hin zu Dolby Vision werden etwa die gängigen HDR-Standards unterstützt. Gleichzeitig punktet der Fernseher auch mit einem UHD AI Upscaler. Dieser optimiert ältere Filme sowie Serien, damit diese im neuen Glanz erstrahlen können. Dabei kommt der TV übrigens auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz.

Damit du möglichst all deine Geräte verbinden kannst, setzt Hisense bei den Anschlüssen unter anderem auf gleich drei HDMI 2.0-Stecker (mit ALLM, VRR). Hinzu kommen noch zwei USB 2.0-Slots, ein 3,5 mm Klinkenstecker sowie ein LAN- und ein Kopfhörer-Anschluss. Ein Triple Tuner und ein CI+-Slot sind ebenfalls vorhanden. Selbstverständlich lässt sich der 4K-TV über WLAN oder LAN auch im Handumdrehen mit dem Internet verbinden. So hast du dann Zugriff auf die verschiedenen Apps der Streaming-Anbieter rund um Netflix, Disney+ und Co. Ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit, den Bluetooth-fähigen Fernseher über Alexa zu steuern. Dadurch vermeidest du auf Wunsch das lästige Suchen nach der Fernbedienung.

Personalisierbare Benutzeroberfläche und extra Modi für Sport und Gaming

Der 70 Zoll 4K-TV von Hisense verfügt dabei über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U5. Auf dieser kannst du deine Lieblingsanwendungen individuell anordnen, was für eine tolle und vor allem leichte Steuerung sorgt. Gleichzeitig besitzt der Fernseher auch zwei sinnvolle extra Modi, die sich automatisch einschalten lassen. Da wäre zum einen der Game Modus, welcher durch eine verringerte Latenz deine Gaming-Erfahrung verbessern soll. Zum anderen gibt es noch einen besonderen Sport Modus. Dieser soll dir eine möglichst authentische Bild- und Tondarstellung für Fußballspiele und andere Sportevents bieten.

Für das Preisschild von 609 Euro (plus 34,95 Euro Lieferkosten) bekommst du also wirklich einen hochwertigen 4K-TV in 70 Zoll. Der Angebotspreis bei Otto mit einem Rabatt von 49 Prozent gilt jedoch nur noch bis einschließlich Dienstag, dem 9. Mai. Wenn du Interesse hast, solltest du also lieber schnell zuschlagen.