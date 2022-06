7,99 Euro Grundgebühr! 15-GB-Allnet-Flat im Vodafone-Netz gerade extrem reduziert

Eigentlich kostet der von mobilcom-debitel herausgegebene Tarif „Vodafone green LTE 15 GB“ stolze 31,99 Euro. Nun reduziert der Anbieter den Tarif kurzzeitig immens und bietet ihn für nur 7,99 Euro an. Das Angebot ist ohne faulen Zauber versehen, kommt nicht über Cashbacks oder Guthaben-Abzüge nur rechnerisch zustande, sondern gilt genau, wie beschrieben. Zumindest während der Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten.

15-GB-Kracher im Vodafone-Netz

Für die 7,99 Euro pro Monat erhältst du eine Allnet-Flat (nur Anrufe) und 15 GB Datenvolumen (LTE50) im Vodafone-Netz. Vor allem das für den Preis vergleichbar große Datenpolster und der Netzzugang machen den Tarif attraktiv. 5G fehlt noch – ist zu diesem Preis aber auch in Deutschland nicht darstellbar.

Ein Blick lohnt sich auch auf die Nebeneffekte, die der Tarif so mit sich bringt. Du kannst ihn beispielsweise auch als eSIM benutzen und direkt in deinem unterstützten Smartphone – etwa iPhones, Samsung-Foldables oder Google Pixel – aktivieren oder in einer Smartwatch mit LTE-Fähigkeit.

Dazu stehen dir Netz-Features wie Voice-over-LTE und WiFi-Call zur Verfügung, mit denen du den Empfang in Innenräumen verbesserst und generell eine höhere Netzqualität beim Telefonieren hast. Außerdem beinhaltet der Tarif noch die Freenet Hotspot-Flat, die weltweit 50 Millionen WLAN-Zugangspunkte in 120 Ländern umfasst – gerade für Fernreisen oftmals praktisch. Innerhalb der EU surfst du dank EU-Roaming kostenlos.

Anschlusspreis sparen

Oft gibt es bei solchen Budget-Tarifen eine kleine Kostenfalle – den Anschlusspreis. Diese einmalige Pauschale beträgt gerne mal zwischen 20 und bis zu 40 Euro. Auch bei diesem Angebot stehen satte 39,99 Euro Anschlusspreis auf der Rechnung.

Per SMS-Trick – Innerhalb von zwei Wochen nach Aktivierung eine SMS von der neuen SIM-Karte mit dem Inhalt „AG Online“ an die 22240 senden – wird dir der Anschlusspreis wieder erstattet.

Der Listenpreis von 31,99 Euro ist für den Tarif zu teuer – das sind immerhin mehr als 2 Euro pro Gigabyte. Da der Tarif nach Ablauf der ersten 2 Jahre aber auf diesen Preis zurückfällt, solltest du auf jeden Fall dann kündigen. Die Frist beträgt einen Monat – du wirst also selbst im Zweifel nicht lange gefangen.

→ Hier kannst du dir den 7,99-Euro-Tarif sichern