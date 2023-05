65 Zoll LG UHD-TV zum Tiefstpreis – Großer NanoCell fast die Hälfte billiger

Die LG Week bei MediaMarkt ist momentan im vollen Gange und liefert dir selbstverständlich auch einige spannende TV-Deals von dem beliebten Hersteller. Ein Highlight ist dabei dieser 65 Zoll große 4K-Fernseher zum Tiefstpreis. So sparst du bis 17. Mai satte 45 Prozent und kommst so für nur noch 649 Euro an den großen UHD-TV. Dieser punktet unter anderem mit einem guten HDR-Bild samt starken Kontrast sowie zahlreichen Anschlüssen für all deine Geräte.

Hoher Kontrast, tiefes Schwarz & tolle Features: Das kann der 65 Zoll UHD-TV

Abgesehen von der beachtlichen Größe, kann der 65-Zoll-Fernseher auch technisch vollends überzeugen. Ausgestattet mit einem 4K Quad-Core-Prozessor liefert das LG-Gerät etwa möglichst lebendige Farben und eine hohe Bildschärfe. Gleichzeitig sorgt die Local Dimming Technologie für ein tiefes Schwarz und ermöglicht dadurch einen hohen Kontrast. Generell kann sich das Bild des UHD-TVs absolut sehen lassen und läuft mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Dabei werden selbstverständlich auch die HDR-Standards rund um HDR10 Pro und HLG unterstützt. Ein weiterer Pluspunkt ist das Upscaling, wodurch ältere Filme sowie Serien hochskaliert werden und im neuen Glanz erstrahlen. Videospiel-Fans freuen sich zudem über einen Game Optimizer für eine geringe Latenz.

Auch in Bezug auf den Klang ist der UHD-TV mit fortschrittlichen Features ausgestattet. So verfügt das Gerät etwa über AI Sound. Diese Technologie stimmt die Klangqualität automatisch auf deine Inhalte ab, sodass immer ein bestmögliches Sound-Erlebnis garantiert wird. Verbaut wurde dafür ein 2.0-Soundsystem mit 20 Watt. Wer mehr Heimkino-Feeling möchte, sollte aber zu einer Anlage oder Soundbar greifen – von denen es im Rahmen der LG Week ebenfalls einige im Angebot gibt.

65 Zoll für 649 Euro – Toller TV-Deal dank LG Week

Abgerundet wird das erstklassige Gesamtpaket des 4K-Fernsehers von einer guten Anzahl an Anschlüssen. So verfügt der UHD-TV über gleich drei HDMI 2.0-Stecker (mit eARC und LG SIMPLINK), zwei USB-Anschlüsse, einen optischen Ausgang sowie einen CI+-Slot. Ein Triple Tuner ist ebenfalls vorhanden. Mit dem Internet verbindest du den Smart-TV dabei wahlweise via LAN oder WLAN und greifst anschließend über die gängigen Streaming-Apps rund um Netflix und Prime Video auf deine Lieblingsinhalte zu. Das LG-Gerät ist übrigens auch Bluetooth-fähig und kann über die Smart Home Systeme Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant gesteuert werden.

Bei MediaMarkt kommst du bis zum 17. Mai jetzt besonders günstig an den 65 Zoll großen UHD-TV von LG. Dank eines Rabatts von 45 Prozent stehen aktuell nämlich nur noch 649 Euro anstelle des UVPs von 1.199 Euro auf der Rechnung. Dies ist der absolute Tiefstpreis für den 4K-Fernseher, der von keinem anderen Anbieter im Netz geschlagen wird. Doch auch abseits dieses TV-Angebots gibt es viele weitere coole Deals im Rahmen der LG Week zu entdecken.

→ 65 Zoll UHD-TV von LG für 649 Euro