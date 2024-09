Mit 62 Prozent Rabatt: Netto verkauft Heißluftfritteuse für unter 30 Euro!

Diese 8-in-1 Heißluftfritteuse ist ein echter Alleskönner. Aktuell schmeißt Netto sie für 29,99 statt 79,99 Euro raus und mit einem kleinen Spar-Trick geht’s sogar noch günstiger. Wenn du schon immer eine Heißluftfritteuse haben wolltest, ist jetzt die Zeit gekommen. Für diesen Preis machst du nämlich nichts falsch. Was die Fritteuse alles kann und wie gut das Netto-Angebot wirklich ist, zeigen wir dir nun.

Das bietet dir die preiswerte Heißluftfritteuse bei Netto

Die Heißluftfritteuse kommt mit acht verschiedenen Funktionen. Sie frittiert also nicht nur, sie kann unter anderem auch grillen, erhitzen und auftauen. Für weniger als 30 Euro bekommst du hier eine Kombi aus Heißluftofen, Grill und Fritteuse. Sogar Kuchen lässt sich in dem Küchen-Gadget backen. Die sieben voreingestellten Programme plus Timerfunktion ermöglichen dir eine punktgenaue Zubereitung von verschiedenen Speisen wie Pommes, Geflügel oder Fisch. Ist die Garzeit abgelaufen, schaltet sich die Fritteuse automatisch ab.

Mit einem Fassungsvermögen von 2,3 Liter bietet sie genug Platz für Singles oder Paare. Sie hat dabei eine Leistung von 1.000 Watt und verbraucht damit weniger Strom als der Backofen. Mit Maßen von 30,4 x 22,8 x 27,9 cm ist die Heißluftfritteuse nicht übermäßig riesig, sondern passt auch super in kleinere Küchen. Den Behälter und den Einsatzrost kannst du nach dem Kochen ganz einfach in die Spülmaschine packen. Wenn du also oft für dich alleine kochst oder Beilagen zubereiten möchtest, lohnt es sich, die 29,99 Euro in die Heißluftfritteuse zu investieren.

So zufrieden sind Kundinnen und Kunden

Insgesamt hat die Fritteuse von Gourmetmaxx 21 Bewertungen bei Netto gesammelt. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung von 4.5/5 Sternen. Das einzige Manko: Du kannst die Temperatur nicht selbst einstellen. Du steuerst die Heißluftfritteuse nur mittels der voreingestellten Programme. Über eine Timerfunktion kannst du die Garzeit aber beliebig verlängern oder verkürzen.

So günstig wie nie: Netto sorgt für echtes Schnäppchen

Die Heißluftfritteuse bekommst du bei Netto im Onlineshop aktuell mit 62 Prozent Rabatt. Zusätzlich kannst du bei dem Marken-Discount auf der Produktseite aber auch noch einen 6-Prozent-Coupon aktivieren und somit extra sparen. Im Warenkorb fallen dadurch 28,19 Euro für die Heißluftfritteuse an, plus 5,95 Euro Versandkosten, sodass letztlich 34,14 Euro auf der Rechnung stehen. Wie stark dieser Deal wirklich ist, zeigt insbesondere der Preisverlauf:

Wie du siehst, gab’s das Küchen-Gadget zuvor nämlich noch nie so günstig wie jetzt bei Netto! Außerdem wird deutlich, dass du die Heißluftfritteuse trotz der relativ hohen Versandkosten aktuell nirgendwo billiger bekommst. Das Angebot ist jedoch befristet, sodass du dich besser beeilen solltest, um noch eine Fritteuse zu ergattern.