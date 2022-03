60 statt 200 Euro: Kopfhörer-Tipp mit ANC heute so günstig wie noch nie

Over-Ears von JBL sind jetzt im Tagesangebot bei MediaMarkt verfügbar. Es handelt sich um die einst 200 Euro teuren JBL Live 650 BTNC, die im 24-Stunden-Deal für 59 Euro verkauft werden. Auch bei Saturn ist ein Tagesangebot gestartet. Hier gibt es eine Nespresso-Kaffeemaschine von DeLonghi für 77 Euro.

JBL Live 650: Das können die günstigen Kopfhörer

Vor einigen Wochen gab es die JBL-Kopfhörer schon einmal für 80 Euro – damaliger Bestpreis. Nun also der Sprung auf unter 60 Euro. Die rund 200 Euro beim Streichpreis entsprechen der Hersteller-Preisangabe. Normalerweise sind die Hörer zwischen 90 und 130 Euro zu haben – vor Angebotsstart kosteten sie noch 95 Euro. Aber auch mit diesem Kontext sticht das 24-Stunden-Angebot von MediaMarkt hervor.

Schauen wir uns das Modell genauer an: Die JBL Live 650 BTNC komme aus der Allrounder-Serie von JBL. Mit dem 660er-Modell gibt es sogar schon einen Nachfolger (der übrigens bei der Stiftung Warentest einen Spitzenplatz besetzt). Die JBL Live 650 sind allerdings nach wie vor ein guter Kopfhörer-Tipp. Der Zusatz BTNC setzt sich zusammen aus den Feature-Abkürzungen Bluetooth (BT) und Noise-Cancelling (NC). Die Kopfhörer sind also kabellos nutzbar und bieten die Funktion zur besseren Abschirmung von Umgebungsgeräuschen. Das macht insbesondere Pendelstrecken in der Rush Hour, lange Bahn- oder Flugreisen und Großraumbüro-Atmosphäre deutlich angenehmer.

Angebot gilt nur 24 Stunden

Der Sonderpreis von 59 Euro gilt einerseits nur für 24 Stunden – Ende ist am Samstagmorgen um 9 Uhr – und auch nur für die schwarze Farbvariante. In Weiß und Blau kosten die Kopfhörer noch über 130 Euro. Am Samstagmorgen werden die Angebote bei MediaMarkt und Saturn dann abgelöst.

→ Lesetipp: In-Ears, Bügel oder Gaming-Headset: JBL-Kopfhörer im Check

Apropos Saturn: Im Angebot ist hier heute die Kaffeemaschine Nespresso Vertuo Next ENV 120.W von DeLonghi, eine Kapselmaschine. Sie kostet jetzt 77 Euro statt zuvor 90 Euro (UVP: 108 Euro). Kombinierte Aktion: Über die Nespresso-Seite kannst du nach dem Kauf dein Gerät registrieren und dir 20 Kaffeekapseln gratis sichern. Schließt du zusätzlich noch einen Service zum Gerät ab, bekommst du sogar 100 Kapseln geschenkt.

Tages-Deals von MediaMarkt und Saturn

Das heutige Schnäppchen ist nur ein weiterer Teil der Tagesangebote-Serie, die MediaMarkt und Saturn Anfang März gestartet haben. Seitdem sind hier jeden Tag ein 24-Stunden-Deal erschienen – jeweils mit klarem Bestpreis-Anspruch. Darunter nicht nur Ramschware, sondern auch hochwertige und gefragte Produkte wie iPhones, OLED-Fernseher, KitchenAid und viele weitere Marken-Elektronik.

Die Tagesangebote der vergangenen Tage im Über- und Rückblick:

Das Datum gibt immer den Starttag der Aktion an. Abgelöst werden die Deals immer am Folgetag um 9 Uhr morgens.