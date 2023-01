60 Prozent Rabatt: Tefal OptiGrill+ XL stark reduziert

Der Tefal OptiGrill ist das perfekte Gerät für jede Küche. Denn hier kannst du schnell, unkompliziert und ohne großen Aufwand verschiedenste Zutaten zubereiten. Momentan kommst du für nur 149,99 Euro an den Grill.

Tefal OptiGrill im Überblick: Das wird dir geboten

Mit dem OptiGrill+ XL von Tefal holst du dir, wie der Name schon sagt, die XL-Variante des Geräts ins Haus. Mit einer Grillfläche von ca. 800 cm² kannst du dabei locker um die sechs Personen mit genügen Essen versorgen. Dank neun verschiedener Garprogramme lassen sich die verschiedensten Gerichte optimal zubereiten: Von Burger und Steaks bis hin zu Meeresfrüchten sowie Sandwiches gibt es echt allerlei Möglichkeiten. Sogar eine Auftau-Funktion für Gefriergut ist vorhanden. Für alle anderen Zutaten kannst du einfach den manuellen Modus verwenden.

Das Besondere am OptiGrill ist aber vor allem die „Automatic Sensor Cooking“-Technologie: Das Gerät reguliert die Temperatur und Garzeit für optimale Ergebnisse automatisch – je nach Garprogramm, Dicke und Menge der Zutaten. Mittels Lichtindikator und akustischem Signal wirst du dabei auf dem Laufenden gehalten. So schafft es jeder, sein Steak in der gewünschten Garstufe zuzubereiten. Die Reinigung ist dank der abnehmbaren Grillplatten dabei äußerst simpel.

OptiGrill für 149,99 Euro – Hier sparst du noch mehr

Für den Preis von 149,99 Euro gibt’s den OptiGrill aktuell unter anderem bei coolblue im Angebot. Das sind ganze 60 Prozent Rabatt auf den UVP! Du kannst aber sogar noch mehr sparen: Bei MediaMarkt kostet der Grill zwar ebenfalls 149,99 Euro, doch hier gibt’s auch noch ein passendes Rezeptbuch für das Gerät im Wert von 9,99 Euro umsonst dazu. Mit den 30 Rezepte-Tipps aus aller Welt bekommst du dabei reichlich Inspirationen für deine ersten Grillversuche und ein kleines bisschen mehr fürs Geld.

→ Tefal OptiGrill+ XL für 149,99 Euro bei MediaMarkt