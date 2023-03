60 GB für 24 Euro im 5G-Netz: So sicherst du dir doppeltes Datenvolumen bei Vodafone

Aktuell laufen gleich zwei Tarif-Aktionen bei Vodafone, die sich lohnen. Und das Beste ist: Sie lassen sich kombinieren, sodass du noch mehr sparst. Zum einen bekommst du ab sofort alle GigaMobil Young Tarife ab „M“ (30 GB) mit doppeltem Datenvolumen. Zum anderen gibt’s 20 Prozent Rabatt auf alle GigaMobil und GigaMobil Young Tarife. Verbindest du beide Aktionen, kommen richtig gute Angebote zustande – mit sämtlichen Netzbetreiber-Vorteilen. Alle Details zu den Aktionen gibt’s hier.

60 GB zum Preis von 30 GB – und 20 Prozent günstiger

Normalerweise stehen dir beim Mobilfunk-Tarif GigaMobil Young 30 GB Datenvolumen zum Preis von 29,99 Euro zur Verfügung. Wie der Name vermuten lässt, richtet sich der Tarif an junge Leute – um genau zu sein: an alle unter 28 Jahre. Momentan bekommst du denselben Tarif aber nicht nur sechs Euro günstiger, sondern auch mit 60 statt 30 GB. Somit lohnt er sich jetzt für nur 23,99 Euro sowohl für Vielsurfer als auch für Nutzer, die keine hohen monatlichen Kosten haben wollen. Den Preisnachlass sicherst du dir, wenn du beim Bestellvorgang den Code GIGA eingibst.

Der Tarif bietet dir nun 60 GB Datenvolumen im 5G-Netz, wodurch du an allen verfügbaren Standorten schneller und stabiler surfst. Dazu beinhaltet der Tarif eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming. Durch die Kombination beider Aktionen bekommst du auch beim Tarif GigaMobil Young L doppeltes Datenvolumen und einen Rabatt von 20 Prozent. Somit stehen dir hiermit jetzt zum Preis von 30,39 Euro satte 100 statt 50 GB Datenvolumen bereit. Eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro kommt bei jedem der Young-Tarife obendrauf.

Auch 20 Prozent Rabatt auf diese Tarife

Während du von der Verdopplung des Datenvolumens nur bei den Young Tarifen profitierst, sicherst du dir die 20 Prozent Rabatt auch bei allen anderen Tarifen. Somit lohnen sich aktuell auch einige der Angebote für dich, wenn du über 28 Jahre alt bist. Dadurch bekommst du derzeit etwa auch den GigaMobil M mit 30 GB Datenvolumen für 39,99 Euro monatlich statt sonst 49,99 Euro. Auch den Unlimited Tarif GigaMobil XL kannst du dir 20 Prozent günstiger für 63,99 statt 79,99 Euro sichern.

Und auch als Bundle mit einem Smartphone kannst du dir die Tarife mit 20 Prozent Vergünstigung holen. Hierbei gilt jedoch: Der Rabatt bezieht sich ausschließlich auf die monatliche Grundgebühr. Die Zuzahlung fürs Smartphone bleibt unverändert.

