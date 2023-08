6 GB für unter 5 Euro: Dieses Tarif-Schnäppchen darfst du nicht verpassen

Möchtest du vor allem eine niedrige monatliche Gebühr für deinen Handytarif haben und kommst mit unter 10 GB monatlichem Datenvolumen aus? Dann bietet Lebara ein starkes Gesamtpaket. Denn der Tarif „Hello! XS“ bietet dir 6 GB für 5 Euro und eine Allnet-Flat. Solltest du unterwegs mehr Daten verbrauchen, kannst du dich auch für 20 GB Datenvolumen für 9,99 Euro im Monat entscheiden. Wichtig: Die Tarife fallen unter die Kategorie Prepaid. Du bindest dich daher nicht an einen langfristigen Vertrag. Cool ist weiterhin, dass dir bis zu 50 Freiminuten aus einigen Nicht-EU-Ländern zur Verfügung stehen. Dadurch kannst du etwa aus dem Sommer-Urlaub ohne Mehrkosten in die Heimat telefonieren.

6 GB für 4,99 Euro: Dieser Tarif ist was für Sparfüchse

Falls dir ein Datenvolumen von 6 GB ausreicht, ist der Prepaid-Tarif Hello! XS Prepaid Flat genau der Richtige für dich. Hier zahlst du für jeweils 28 Tage eine Grundgebühr für mobile Daten, Allnet-Flat und 50 Minuten in 50 Länder. Darunter unter anderem Brasilien, Kanada, Indien und Indonesien. Hier ist allerdings nur eine Telefon-Flat mit dabei, SMS sind nicht inklusive. Dafür bleibt der Preis von 4,99 Euro für 6 GB Datenvolumen dauerhaft bestehen. Du musst also nicht nach sechs Monaten wechseln, um permanent einen guten Preis zu zahlen.

Du möchtest ein größeres Datenpaket? Während der Tarif Hello! S Prepaid normalerweise nur 4 GB Datenvolumen bereithält, stehen dir jetzt sechs Monate lang satte 20 GB in LTE-Geschwindigkeit für 9,99 Euro/28 Tage zur Verfügung. Allerdings rutscht das Datenvolumen nach 24 Wochen beziehungsweise sechs Monaten wieder auf 4 GB – dann sind zehn Euro definitiv zu teuer. Da du dich aber nicht für mehrere Monate bindest, kannst du danach einfach einen anderen Tarif wählen.

Beim Hello! S Prepaid Tarif bekommst du zusätzlich zum Datenpaket noch eine Allnet-Flat für SMS und Telefonate innerhalb Deutschlands dazu sowie ebenfalls 50 Minuten in 50 Länder. Dank EU-Roaming profitierst du zudem in EU-Ländern von denselben Konditionen wie auch in Deutschland.

Suchst du nach einer Zwischenlösung, könnte auch der Hello! M Prepaid-Tarif mit 9 GB für 9,99 Euro etwas für dich sein. Hier stehen dir sogar 150 Freiminuten in 50 Länder zur Verfügung.

Wichtig ist noch: Die Angebote gelten nur für Neukunden. Du kannst also nicht von einem anderen Lebara-Tarif zu einem der aktuellen Deals wechseln. Außerdem sind die Zeiträume von je 28 Tagen keine vollen Monate – aufs Jahr gerechnet musst du also so gesehen rund 13 Mal die jeweilige Gebühr zahlen (28 Tage x 12 Monate = 336 Tage). Und dennoch: Die Preise für beide Tarife sind im Marktvergleich ziemlich gut und daher trotzdem einen Blick wert.

