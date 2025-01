Irrer Preis: 5G Telekom-Tarif kurzzeitig unglaublich günstig

Ein großes Datenpaket und eine schnelle Surfgeschwindigkeit sind nicht alles – denn ohne eine gute Netzabdeckung bringt dir beides nichts. Darum greifen viele besonders gerne zu Tarifen der Deutschen Telekom. Diese können in Netztests immer wieder den ersten Platz ergattern, sind beim Netzbetreiber selbst aber leider auch immer recht teuer. Anders läuft das bei diesem Angebot: Hier sicherst du dir ein Tarif-Schnäppchen für unter 8 Euro im Telekom-Netz vor.

Telekom-Schnapper: Das alles bekommst du für unter 8 Euro

Schauen wir uns das freenet-Angebot doch mal genauer an. Wie bereits erwähnt, bist du bei dem Tarif im starken Telekom-Netz samt 5G unterwegs. Als Datenvolumen stehen dir dabei jeden Monat 20 GB mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s zur Verfügung. Diese Kombi sollte für die meisten absolut ausreichend sein, denn hiermit lässt sich problemlos und ruckelfrei surfen, chatten und durchaus auch das ein oder andere Video streamen.

Ebenfalls Teil des Tarif-Pakets ist eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. SMS kosten hingegen extra, sind in Zeiten von Messenger-Diensten wie WhatsApp aber eh nicht mehr so wichtig, wie noch vor einigen Jahren. Obendrein profitierst du von weiteren Vorteilen wie VoLTE und WLAN Call. Diese Funktionen verbessern die Sprachqualität bei Telefonaten oder lassen dich gar ein WLAN-Netz zum Telefonieren nutzen, sollte der normale Empfang mal nicht ausreichen.

Ein wirkliches Highlight ist natürlich ebenfalls der aktuelle Angebotspreis von lediglich 7,99 Euro. Normalerweise schreibt freenet hier einen Preis von 29,99 Euro aus – du sparst momentan also echt gewaltig. Ebenfalls praktisch: Der Telekom-Tarif ist auf Wunsch auch mit eSIM erhältlich, und ein flexibler Vertragsbeginn ist ebenso problemlos möglich.

Keine Anschlussgebühr? Das musst du beachten

Der Tarif-Deal im Telekom-Netz kann sich mit Blick auf den niedrigen Preis echt sehen lassen. Wer preislich wirklich das absolute Maximum rausholen möchte, kann übrigens noch mehr sparen. Wenn du freenet eine Werbeerlaubnis erteilst, werden nämlich die Anschlusskosten in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett gestrichen. Außerdem steigen die Monatskosten nach Ablauf der Mindestlaufzeit (24 Monate) wieder auf den Normalpreis von 29,99 Euro. Denk also auf jeden Fall an eine rechtzeitige Kündigung, um den Preisanstieg zu vermeiden.

Eine weitere Sache, die man beachten sollte, ist der Gratis-Monat waipu.tv, welcher dem Tarif-Deal beiliegt. Der eignet sich ideal, um in das wirklich umfangreiche Angebot des TV-Streamingdienstes reinzuschnuppern, birgt allerdings ebenso eine kleine Kostenfalle. Nach Ablauf des ersten Gratis-Monats fallen hierfür dann nämlich monatlich 9,99 Euro an. Wer kein Interesse hat, kann das Extra aber selbstverständlich umgehend kündigen und dann ohne jegliche Extra-Kosten das Telekom-Schnäppchen genießen.