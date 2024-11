Nur heute?! Dieser Telekom-Kracher ist so gut, dass er bald schon wieder weg ist

Passend zum Singles Day schmeißt freenet ein richtiges Highlight in den Mobilfunk-Ring. Mit den 35 GB wirst du, insbesondere wenn du viel unterwegs bist, mehr als glücklich. Aber auch wenn dein WLAN daheim zu langsam ist, kannst du mit deinen mobilen Daten einfach nachhelfen, ohne dir ständig Gedanken um die verbrauchten Gigabyte machen zu müssen. Das Beste: Du surfst im Netz der Telekom und genießt hier die beste Netzabdeckung in ganz Deutschland. Und der Preis ist aktuell ebenso erstaunlich niedrig. Was du für den Tarif zahlen musst, erfährst du hier.

35 GB 5G-Tarif: So viel kostet dich das Ganze

Eigentlich verlangt freenet für den Tarif 39,99 Euro pro Monat. Da heute Singles Day ist, stehen allerdings nur läppische 14,99 Euro auf der Rechnung. Du sparst über den Vertragszeitraum von 24 Monaten somit monatlich satte 25 Euro. Ab dem 25. Monat sind dann allerdings wieder 39,99 Euro fällig, denk hier also gegebenenfalls an eine rechtzeitige Kündigung.

Für den Preis bekommst du vor allem 35 GB im 5G-Netz der Telekom. Die Downloadgeschwindigkeit beträgt bis zu 50 Mbit/s und der Vertrag ist VoLTE und WiFi-Call fähig. Eine eSIM und MultiSIM sind mit drin und eine Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming findest du hier auch. Also eigentlich alles, was man im Alltag so gebrauchen kann.

Dein bisheriger Tarif läuft noch eine Weile? Ebenfalls kein Problem, der Vertragsbeginn ist nämlich flexibel. Deine Rufnummer kannst du kostenlos mitnehmen. freenet verlangt einen einmaligen Anschlusspreis von 19,99 Euro.

TV-Streaming gibts gratis

Doch das war nicht mal alles! Wenn du dich für den Tarif entscheidest, bekommst du obendrein noch einen Monat waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Danach zahlst du 9,99 Euro für das Abo. Wenn dich das Streamingangebot nicht anspricht, kannst du aber auch ganz einfach nach dem Probemonat kündigen und so unnötige Kosten vermeiden.

Dank des großzügigen Rabatts von 25 Euro monatlich kommst du wirklich günstig an einen 5G-Tarif im Netz der Telekom. Da es sich um eine Aktion zum Singles Day handelt, kann der Deal allerdings morgen schon wieder vorbei sein. Schnell sein lohnt sich hier also!