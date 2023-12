5G kostet nur 1 Euro: Neuer 24-GB-Tarif wird so zum echten Weihnachts-Kracher

Der Anbieter Blau wartet nicht bis Heiligabend, um Geschenke zu verteilen: Du kannst dir nämlich schon heute einen super günstigen SIMonly-Tarif mit 24 GB Datenvolumen sichern. Kostenpunkt: nur 9,99 Euro pro Monat! Weitere Kosten wie einen Anschlusspreis oder eine Datenautomatik gibt es hierbei ebenfalls nicht. Und wer besonders schnell unterwegs sein möchte, kann den Tarif sogar als 5G-Variante abschließen. Wir schauen uns den Deal ein mal genauer an.

24 GB unter 10 Euro: Der günstige Tarif im Überblick

Wie üblich hast du bei Blau gleich mehrere Tarif-Varianten zur Auswahl. Spannend ist aktuell aber insbesondere das Weihnachts-Angebot zum Blau Allnet Max Tarif. Bei diesem wurde das Datenvolumen nämlich kurzzeitig von 20 auf 24 GB erhöht. Der Preis von monatlich 9,99 Euro bleibt hingegen weiterhin unter der 10-Euro-Marke und ist somit unschlagbar günstig. Gesurft wird dabei übrigens mit bis zu 50 MBit/s im Telefónica-Netz. Diese Geschwindigkeit reicht locker für den Alltag rund um Social Media und Surfen. Außerdem scheint sich das gelegentlich kritisierte Mobilnetz zuletzt deutlich verbessert zu haben – immerhin konnte Telefónica im connect Netztest jetzt das Testurteil „sehr gut“ ergattern.

Doch nicht nur das Datenvolumen kann sich sehen lassen. On top kommt obendrein noch eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Das heißt: Du telefonierst und schreibst so viele SMS wie du magst – komplett ohne extra Kosten. Generell schlummern in dem Deal keinerlei weitere Kostenfallen. Eine Datenautomatik gibt es nicht und der Anschlusspreis wird aktuell ebenfalls komplett gestrichen. Dafür liegt die Mindestvertragslaufzeit bei 24 Monaten – was angesichts des Schnäppchen-Preises aber sicherlich kein Problem sein sollte. Die Rufnummernmitnahme ist obendrein ebenfalls möglich.

→ 24 GB Tarif für nur 9,99 Euro im Monat

Auf Wunsch auch mit 5G & monatlich kündbar

Wer viel Wert auf eine hohe Flexibilität legt, muss sich allerdings gar nicht direkt 24 Monate binden. Der Tarif ist zusätzlich nämlich ebenso als Flex-Variante erhältlich – ohne monatlichen Aufpreis. Lediglich die einmaligen Anschlusskosten steigen dann wieder auf die üblichen 29,99 Euro.

Doch das war noch nicht alles. Wie eingangs erwähnt kannst du dir den Tarif zusätzlich auch mit dem schnelleren 5G-Netz sichern. Dies kostet monatlich lediglich einen Euro extra und lohnt sich besonders, wenn du noch flüssiger unterwegs sein möchtest oder du öfter in HD-Streamst. Die Option wird dir auf der Angebots-Seite nicht gleich angezeigt, aber du kannst sie im Warenkorb einfach hinzufügen.

Die 5G-Netz-Abdeckung wird stetig ausgebaut und ist vor allem in Großstädten oftmals schon ziemlich flächendeckend. Für noch mehr Infos dazu solltest du hier vorbeischauen.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

24 GB Datenvolumen (50 MBit/s im Telefónica-Netz)

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

24 Monate Laufzeit

Kein Anschlusspreis (Als monatlich kündbare Flex-Variante einmalig 29,99 Euro)

Nur 9,99 Euro pro Monat (1 Euro extra für das 5G-Netz)