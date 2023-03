55 Zoll OLED-TV mit 120 Hz & HDMI 2.1 unter 1.000 Euro

Eine gute Größe, ein guter Preis und selbstverständlich auch eine gute Technik – all das vereint dieser OLED-TV von LG (OLED55B29LA). Mit einer Größe von 55 Zoll kostet der Fernseher aktuell bei Amazon nämlich nur noch 999 Euro. Das ist fast die Hälfte billiger als der UVP und vor allem der momentan günstigste Preis im Netz. Was das Gerät alles auf dem Kasten hat, erfährst du hier.

OLED-TV von LG: HDR, Dolby Atmos und vieles mehr

Für 999 Euro wird dir mit dem 55 Zoll großen OLED-TV von LG ein starkes Gerät geboten. Neben der ordentlichen Größe punktet der Fernseher nämlich auch mit einem starken Bild mit einer Aktualisierungsrate von 120 Hz. Für das gute Bild sorgt etwa das Pixel-Dimming, welches dir dank tiefen Schwarztönen einen guten Kontrast bietet. Zudem profitierst du vom α7 Gen5 4K AI-Prozessor von LG. Dieser ist mit zahlreichen AI-unterstützten Funktionen ausgestattet. AI Picture Pro und AI Brightness Control passen so beispielsweise stetig die Helligkeit und Bildqualität an, um dir eine optimale Fernseh-Erfahrung zu bieten. Selbstverständlich unterstützt der 4K-TV dabei die gängigen Bildformate wie Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG. Dank 4K AI Upscaling erstrahlen zudem auch ältere Serien und Filme in neuem Glanz.

In Sachen Sound bietet dir der OLED-TV ebenfalls einige sinnvolle Funktionen. So wird über AI Sound Pro die Akustik dem Genre entsprechend optimiert. Zudem wird die Lautstärke dabei stets auf einem passenden Level gehalten. Dolby Atmos wird ebenfalls unterstützt. Verbaut ist im Fernseher dafür ein 2.0-Soundsystem mit 20 Watt. Für ein richtiges Heimkinofeeling empfiehlt sich jedoch zusätzlich auch noch eine Anlage oder Soundbar. Apropos Heimkino: Natürlich kannst du mit dem Smart-TV über die verschiedenen Apps auf deine Lieblings-Streamingdienste wie Netflix und Disney+ zugreifen. Dafür verbindest du den Fernseher via LAN oder WLAN mit dem Internet. Bei den weiteren Anschlüssen setzt LG unter anderem auf zwei HDMI 2.1-Slots, zwei HDMI 2.0-Stecker sowie zwei USB-Anschlüsse. Außerdem funkt das Gerät mit Bluetooth 5.0 und ist mit Google Assistant und Alexa kompatibel.

Preisschild von 999 Euro – ein guter Deal?

Doch wie gut ist der Preis von 999 Euro für den OLED-TV? LG selbst gibt den UVP mit 1.899 Euro an – damit liegt der Preis bei Amazon fast die Hälfte darunter. Viel wichtiger ist aber ein Blick auf die anderen Anbieter im Netz. Und auch hier kann sich das Preisschild von 999 Euro sehen lassen. Bei Amazon kommst du nämlich zum momentan günstigsten Preis an den Fernseher. Allerdings: Auch MediaMarkt bietet das Gerät zwar jetzt für 999 Euro an, mittlerweile auch ohne extra Versandkosten. Günstiger gibt’s den Edel-Fernseher aus LGs OLED-B-Reihe jedoch nicht.