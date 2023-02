55 Zoll LG 4K-TV zum Tiefstpreis: Wochenend-Schnäppchen bei MediaMarkt

Dieses Wochenende kannst du bei MediaMarkt im Rahmen des Super-Spar-Bowls tolle Rabatte abgreifen. So gibt’s etwa einen 4K-TV von LG mit 55 Zoll zum Tiefstpreis von rund 430 Euro. Und eine passende Soundbar ist ebenfalls stark reduziert.

Der 55NANO796PC NanoCell Fernseher von LG misst 55 Zoll und kostet dieses Wochenende nur noch 430,30 Euro bei MediaMarkt – das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät. Und dafür wird dir ein ordentlicher 4K-TV geboten. Ausgestattet mit der NanoCell-Technologie kommen bei dem Bildschirm Nanopartikel zum Einsatz, welche die Farben klarer darstellen sollen. In Kombination mit der Local Dimming Technology und dem verbauten Quad Core Prozessor 4K bietet dir der Fernseher satte Kontraste und helle Farben. Zudem unterstützt der Smart-TV dank Active HDR gängige Formate wie HDR10 Pro und HLG. Das bekannte Upscaling sorgt währenddessen dafür, dass auch alte Serien und Filme sich sehen lassen können.

Besonders cool – und vor allem auch passend zum Super Bowl – ist außerdem die Motion Pro-Funktion. Hierüber werden selbst schnelle und kleine Bewegungen, etwa bei Sportereignissen, ganz ohne Unschärfe dargestellt. Insgesamt kommt der 4K-TV auf eine native Bildwiederholfrequenz 60 Hz. Bei den Anschlüssen setzt LG unter anderem auf drei HDMI 2.0-Slots mit eARC und LG Simplink, zwei USB-Stecker sowie einen optischen Ausgang. Ein Triple Tuner (DVB-T2/-C/-S2) ist ebenfalls verbaut. Zudem ist das Gerät selbstverständlich Bluetooth und WLAN fähig. Daher kannst du auch problemlos auf deine Lieblings-Streaming-Apps zugreifen. Der 4K-TV besitzt übrigens die Energieeffizienzklasse G.

→ LG NanoCell 4K-TV in 55 Zoll für 430,30 Euro

Kleinere OLED Alternative von LG

Ebenfalls stark reduziert gibt es den OLED48A29LA OLED-TV von LG für 669,75 Euro. Obwohl dieser mit 48 Zoll kleiner ausfällt als der NanoCell Fernseher, kann sich das Gerät durchaus lohnen. Die kleinere Größe wird nämlich mit tollen Bildschirm-Features wett gemacht. So verfügt der 4K-TV beispielsweise über den α7 4K AI-Prozessor der 4. Generation, welcher mithilfe einer AI stetig Bild, Klang und Helligkeit des Geräts optimiert. Generell besticht der Fernseher dank der OLED-Technologie mit tollen Bildern hohen Kontrasten und tiefen Schwarzwerten. Wenn dir die Größe deines TV also nicht ganz so wichtig ist, könntest du auch hier zuschlagen und erhältst ein edleres Modell.

→ LG OLED-TV in 48 Zoll für 669,75

Passend zum 4K-TV: Bose Soundbar stark reduziert

Wenn du mehr Heimkino-Feeling in deinem Wohnzimmer erzeugen möchtest, solltest du auch über die Anschaffung einer Soundbar nachdenken. Passenderweise gibt’s im Rahmen des Super-Spar-Bowls die Bose Soundbar 700 im Angebot – ebenfalls zum Tiefstpreis von 430,30 Euro. Bei anderen Anbietern zahlst du für das Gerät bereits 520 Euro oder mehr. Auch ohne Subwoofer möchte Bose dir hiermit einen Spitzenklang mit klaren Höhen und kräftigen Tiefen bieten können.

→ Bose Soundbar 700 für 430,30 Euro