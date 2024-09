500-Euro-Soundbar von LG ist jetzt über die Hälfte billiger

Ein TV mit guter Bildqualität ist wichtig. Doch mindestens genauso wichtig ist der Sound beim Fernsehen. Filme und Serien erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn auch der Klang stimmt. Diese Soundbar samt Subwoofer von LG verspricht dir genau das. Und das Beste: Statt für 549 Euro bekommst du sie bei MediaMarkt aktuell für 199 Euro. Sehen wir uns das Angebot einmal genauer an.

Das kann die Soundbar von LG

Ausgestattet mit dem Surround-Sound-Format Dolby Atmos und DTS:X sorgt die Soundbar für ein regelrechtes Klangerlebnis. Die verbaute AI Technik soll dabei über Raumkalibrierungen den Sound an deine Umgebung anpassen. Du hörst deinen Lieblingsfilm also nicht nur, du bist mittendrin.

Ein intelligenter Algorithmus erkennt zudem, welche Inhalte du dir gerade auf deinem Fernseher ansiehst und passt den Klang entsprechend an. Egal, ob die Nachrichten, Musik oder eine Serie laufen – der Sound ist immer optimal. LG Sound Sync sorgt außerdem dafür, dass Bild und Ton immer synchron ablaufen und es nicht zu Verzögerungen kommt.

Für den passenden Bass sorgt währenddessen der Subwoofer, der im Lieferumfang enthalten ist. Du verbindest ihn ruckzuck mit der Soundbar und zusammen liefern sie dir eine Gesamtleistung von bis zu 380 Watt. Du kannst dich entscheiden, ob du die Soundbar per Bluetooth, WLAN, dem optischen Anschluss, HDMI oder USB an deinen Fernseher anschließt. Steuern kannst du die Geräte praktischerweise über Amazon Alexa oder den Google Assistant, eine klassische Fernbedienung gibt’s aber natürlich ebenfalls.

Optimale Ergänzung zum LG-TV – doch auch sonst lohnt sie sich zu diesem Preis

Wenn du bereits einen LG Fernseher besitzt, kannst du die Soundbar und den TV ganz easy über eine einzige Fernbedienung steuern. In Verbindung mit dem Fernseher kann sie auf den Soundprozessor von diesem zugreifen und den Klang so noch besser anpassen. Auch optisch passen die beiden Stücke optimal zueinander. Die Soundbar, der Subwoofer und der Fernseher sind durch ihr Design ein unaufdringliches, aber ein schickes wie leistungsstarkes Element in deinem Wohn- oder Schlafzimmer.

Wenn du keinen LG Fernseher besitzt, ist die Soundbar aber trotzdem eine gute Wahl – insbesondere zum aktuellen Preis bei MediaMarkt. Der Preisvergleich zeigt nämlich, dass dies ein wirklich starkes Angebot ist. Du bekommst sie derzeit für 199 Euro, was dem absoluten Tiefstpreis entspricht. Billiger hat es die Soundbar somit noch nie gegeben! Für nicht einmal 200 Euro beförderst du dein Heimkino also auf ein ganz neues Level und genießt Inhalte auf deinem Fernseher mit Top-Sound. Schnell sein lohnt sich allerdings, denn der Preis von 199 Euro gilt nur noch bis zum Ende der Woche.