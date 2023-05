500 Euro Amazon Gutschein & tolle Geldprämien von Vodafone

Möchtest du Geld geschenkt bekommen? Dann lass dir diese Aktion von Vodafone lieber nicht entgehen! Hier kannst du nämlich tolle Prämien abstauben – ohne, dass du selbst Geld ausgeben oder Vodafone-Kunde sein musst. Im Rahmen der „Freunde werben Freunde“-Aktion empfiehlst du lediglich Tarife des Internet- und Mobilfunkanbieters weiter und – sollte es zum Vertragsabschluss kommen – winken sowohl dir als auch deinen Freunden tolle Preise. So kannst du problemlos Prämien in Höhe von bis zu 210 Euro absahnen. Doch das ist noch nicht alles: Gleichzeitig nimmst du dadurch auch an einer Verlosung von Amazon Gutscheinen teil. So kannst du noch mal 500 Euro extra abkassieren. Alle Details zu der Aktion und dem Gewinnspiel gibt es hier.

Ohne eigene Kosten – So schnappst du dir die Prämien von Vodafone

Für dich selbst fallen bei der Aktion keinerlei Kosten an und selbst wenn du kein Vodafone-Kunde bist, kannst du teilnehmen. Alles, was du tun musst, ist deinen Freunden über diese Aktionsseite Tarife von Vodafone zu empfehlen. Dafür wählst du die jeweilige Produktgruppe aus, klickst auf „Jetzt empfehlen“ und gibst deine Mail-Adresse an. Anschließend wird dir ein Empfehlungslink zugesandt, den du nun an all deine Freunde weiterleiten kannst. Sollte es daraufhin zum Vertragsabschluss kommen und keine Stornierung folgen, klingeln bei dir bereits die Kassen. Damit sich das Ganze aber auch für deine Bekannten lohnt, sahnen diese ebenfalls einen Bonus ab. Die Höhe der Prämie ist dabei abhängig vom Produkt, das du weiterempfiehlst. Den höchsten Betrag gibt’s bei Mobilfunkverträgen: Hier winken satte 210 Euro – von denen 140 Euro an dich gehen, während dein Freund immerhin 70 Euro einkassiert. Die Auszahlung erfolgt über Aklamio und wahlweise über PayPal oder eine Bankverbindung. Für mehr Infos zu dem Anbieter lohnt sich ein Blick auf diese Seite.

Besonders spannend ist außerdem das Gewinnspiel rund um die „Freunde werben Freunde“-Aktion von Vodafone. Hierbei kannst du nämlich einen Amazon Gutschein im Wert von 500 Euro gewinnen! Dafür musst du bis zum 23. Mai jedoch möglichst viele Freunde werben, denn nur die Person mit den meisten erfolgreichen Empfehlungen erhält den Hauptgewinn. Alle anderen Teilnehmer haben jedoch ebenfalls die Chance auf einen Preis. So werden nämlich neun weitere Amazon Gutscheine im Wert von 250 Euro verlost, wodurch du bereits mit nur einer erfolgreichen Empfehlung 250 Euro extra einsacken kannst.

→ Freunde werben und Prämien schnappen

Jetzt neu: Studenten & junge Leute können doppelt abkassieren

Das Freunde-Werben bei Vodafone ist schon eine Weile möglich, doch für alle Studenten und junge Leute (unter 28 Jahre) gibt es nun ein spannendes Update. So kannst du die „Freunde werben Freunde“-Aktion jetzt nämlich auch mit den Kabel-Internet-Tarifen für junge Leute kombinieren. Bei diesen profitieren berechtigte Personen unter anderem von einem Startguthaben von bis zu 175 Euro sowie einem Rabatt auf die Grundkosten für die ersten sechs Monate. Hinzu kommt außerdem noch ein BestChoice Gutschein im Wert von 50 bis 100 Euro. Diesen kann dein Freund oder deine Freundin dann auf dieser Seite einlösen, um anschließend bei zahlreiche Shops wie Amazon, MediaMarkt und IKEA auf Shopping-Tour zu gehen. Wichtig ist jedoch, dass du diese Aktionsseite empfiehlst und der Vertrag auch hierüber abgeschlossen wird. Dort befindet sich ebenfalls das Online-Formular für den Gutschein.