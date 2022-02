50 Prozent Rabatt: So günstig kann der Einstieg ins Vodafone-Netz sein

Bei Lidl Connect kannst du aktuell und nur für kurze Zeit von einer Aktion profitieren, bei der du nicht nur die Hälfte des Originalpreises sparen kannst, sondern bei der sich auch den Einstieg ins Vodafone-Netz vergünstigt. Angeboten werden die Prepaid-Starterpakete des Discount-Anbieters. Angesprochen fühlen sollten sich somit in erster Linie Neukunden oder jene, die ihren Tarif wechseln wollen. So oder so: Du solltest dich schnell entscheiden, denn das Angebot läuft ab sofort und nur noch bis zum 6. März 2022.

Lidl Connect: Das steckt hinter dem Angebot

Lidl hat ab sofort die Preise für seinen Prepaid-Karten um 50 Prozent gesenkt. Das heißt, du bekommst das Starterpaket von Lidl Connect für 4,99 Euro anstatt 9,99 Euro. Es beinhaltet 10 Euro Startguthaben und Highspeed-Internet. Du kannst das Starterpaket mit allen Lidl Connect- sowie den Data-Tarifen nutzen und hast dabei die Wahl zwischen insgesamt sechs Paketen. Sie haben alle unterschiedlich viel Datenvolumen inkludiert und variieren demnach auch im Preis. Lidl Connect funkt im Netz von Vodafone. Im Detail bieten die Lidl Connect-Tarife folgende Details:

Lidl Connect Classic 9 Cent pro SMS und Gesprächsminute 10 Euro Startguthaben Keine Mindestlaufzeit Keine Grundgebühr Einmalig 4,99 Euro



Lidl Connect Smart XS LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s 100 Freieinheiten, danach 9 Cent pro SMS und Gesprächsminute EU-Roaming Zusatzoptionen buchbar 10 Euro Startguthaben 4 Wochen Laufzeit 4,99 Euro pro 4 Wochen



Lidl Connect Smart S 3 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate EU-Roaming 10 Euro Startguthaben 7,99 Euro pro 4 Wochen



Lidl Connect Smart L 6 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze EU-Roaming 10 Euro Startguthaben 12,99 Euro pro 4 Wochen



Lidl Connect XL 12 GB Datenvolumen mit einer LTE-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s SMS- und Telefonie-Flatrate in alle deutschen Netze EU-Roaming 10 Euro Startguthaben 17,99 Euro pro 4 Wochen



So profitierst du vom Angebot

Das Angebot von Lidl Connect gilt ab sofort bis einschließlich zum 6. März. Das Starterpaket des Mobilfunk-Discounters findest du nicht nur in deiner Lidl-Filiale vor Ort. Auch online ist die Aktion verfügbar und ohne Versandkosten bestellbar.