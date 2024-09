50 Prozent Rabatt: Amazon schmeißt Bosch Professional Werkzeug raus

Ob du ein eigenes Möbelstück zusammenbauen, das Gartenhaus reparieren oder einfach nur ein Bild aufhängen möchtest – du brauchst in jedem Fall das richtige Werkzeug. Und bei Amazon kommst du jetzt einiges günstiger an diverse Werkzeuge aus der beliebten Bosch Professional Reihe. Vom Bohrhammer über einen Winkelschleifer bis hin zu einem Cuttermesser oder einer Wasserwaage. Die Deals sind dabei allesamt Bestpreise, günstiger ist derzeit also niemand sonst im Netz.

Bosch Bohrhammer 50 Prozent günstiger – das kann das Werkzeug

Starten wir mit einem der Top-Deals, dem Bosch Professional Bohrhammer “GBH 2-26 F”. Der ist gerade nämlich zum halben Preis erhältlich und kostet somit nur noch 149,99 Euro statt über 300 Euro (UVP). Günstiger ist zurzeit kein anderer Anbieter und in den vergangenen sechs Monaten war das Werkzeug auch noch nicht einmal so günstig zu haben wie jetzt (Preisvergleich und -verlauf).

Der Bohrhammer ist mit einem 830-Watt-Motor ausgestattet und erzeugt bis zu 2,7 J Schlagenergie. Hiermit bohrst und meißelst du sowohl in Holz und Mauerwerk als auch in Beton und Metall. Zwar bist du hiermit nicht so flexibel, wie mit einem Akkubohrer, du bekommst aber durch die direkte Verbindung zur Steckdose definitiv mehr Power. Im Lieferumfang ist außerdem ein Handwerkerkoffer zum sicheren Transport enthalten.

Reichen dir ein 720-W-Motor und 2,0 J Schlagenergie aus, könnte sich ebenfalls der Bosch Professional Bohrhammer GBH 2-21 für dich lohnen. Denn der ist bei Amazon gerade 45 Prozent reduziert und somit sogar für unter 100 Euro zu haben.

Winkelschleifer, Cuttermesser und Wasserwaage reduziert

Ebenfalls lohnt es sich, einen Blick auf den Bosch Professional Winkelschleifer „GWS 19-125 CIE“ zu werfen. Mit einem 1.900-Watt-Motor ausgestattet hilft er dir bei diversen Schleif- und Trennarbeiten an Metall, Fliesen und Co. Komponenten, wie die direkte Motorkühlung, der Überlastungsschutz oder die Kohlebürsten sorgen zudem für eine hohe Lebensdauer. Und spezielle Features wie KickBack Control oder der Vibration Control-Zusatzhandgriff sorgen dafür, dass sich das Verletzungsrisiko bei der Arbeit deutlich verringert.

Der Winkelschleifer ist bei Amazon gerade ebenfalls 50 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 155,99 Euro statt knapp 315 Euro (UVP). Auch das ist mit Abstand der aktuelle Bestpreis.

Aber auch kleineres Werkzeug der Bosch Professional Reihe lohnt sich gerade. So ist etwa der Bestseller Nr. 1 in „Cutter & Universalmesser“ aktuell um 31 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 13,99 Euro. Eine Bosch Professional Wasserwaage gibt’s dank 29 Prozent Rabatt bereits für 17,99 Euro. Und ein Bosch Professional 8-Meter-Maßband ist momentan 37 Prozent günstiger und kostet dadurch nur noch 21,99 Euro.