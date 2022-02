50 Prozent günstiger: Philips Hue Starterset mit 3 Lampen radikal reduziert

Zum Preis von 89 Euro nimmt MediaMarkt das Philips Hue Starter-Set ins Angebot. Das Paket besteht aus der Philips Hue Bridge und drei Lampen des Typs „White & Color Ambiance 1100″, also jenen, die nicht nur weiß dimmbar sind, sondern auch bunt leuchten können. Die Lampen besitzen ein Gewinde des Norm-Typs E27, das auch als Drehgewinde bekannt ist. Vor einem etwaigen Kauf solltest du kurz checken, ob deine Lampen zu Hause diesem Gewinde entsprechen.

50 Prozent Rabatt: Das steckt im Philips Hue Starter-Set

Der Normalpreis des Herstellers für das gebotene Set liegt bei 179,99 Euro. Im Vergleich dazu bietet MediaMarkt satte 50 Prozent Rabatt. Aber auch ungeachtet des Herstellerpreises bietet der Elektronikhändler ein gutes Schnäppchen, unter 100 Euro findet sich kein weiterer Händler im Netz, die meisten nahmhaften Verkäufer steigen erst ab 110 Euro in den Preiskampf ein.

Mit im Set enthalten ist auch die Philips Hue Bridge. Diese unscheinbare Box bildet die zentrale Steuereinheit des Systems, sie ist mit dem Internet verbunden (zum Beispiel für Updates und App-Steuerung) und baut das ZigBee-Netz auf, in dem die Lampen untereinander kommunizieren und gesteuert werden. Die in diesem Starter-Paket inkludierten Lampen lassen sich außerdem auch via Bluetooth steuern.

Zu den Leuchtmitteln: Bei den E27-Lampen handelt es sich um LED-Leuchten mit 75 Watt Leistung und einem Lichtstrom von offiziell 1100 Lumen. Insgesamt können die Lampen ein Farbspektrum von 16 Millionen Farbtönen abbilden. In der zugehörigen App kannst du die gewünschte Leuchtstimmung sowohl hinsichtlich Farbe als auch Dimmung und Temperatur nahezu stufenlos per Palette anpassen.

