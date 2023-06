50% günstiger: Amazon senkt Preis für Fire TV Stick 4K massiv

Du besitzt einen 4K-Fernseher, hast aber noch keine Möglichkeit, in 4K zu streamen? Mit dem Fire TV Stick 4K bringst du deine Lieblingssendungen und –filme in brillanter Auflösung auf die Flimmerkiste. Während der Streaming-Stick für gewöhnlich knapp 70 Euro (UVP) kostet, gibt es ihn jetzt bereits für 34,99 Euro und damit zum halben Preis. Was er kann und warum er sich sogar für den nächsten Urlaub lohnt, erfährst du hier.

Fire TV Stick 4K im Angebot: Diese Möglichkeiten bietet der Stick

Den Fire TV Stick 4K steckst du einfach in einen HDMI-Slot an deinem Fernseher und schließt ihn an den Strom an. Ins WLAN eingewählt, kann es dann direkt losgehen. Über die mitgelieferte Fernbedienung lassen sich sämtliche Inhalte von Netflix und Disney+ bis hin zu Prime Video starten. Mit voreingestellten Knöpfen öffnest du schnell die jeweilige App. Alternativ lassen sich Filme und Serien aber auch per integrierter Alexa-Sprachsteuerung suchen und steuern. Cool ist darüber hinaus: Du kannst auch mit der Alexa-Sprachfernbedienung deine verknüpften Smart-Home-Geräte per Sprachbefehl steuern und so etwa die Beleuchtung steuern, Musik abspielen oder nach dem Wetter fragen.

Außerdem gut zu wissen: Der Fire TV Stick 4K unterstützt dabei auch HDR-Formate, Dolby Vision und Dolby Atmos-Audio für ein optimales Kinofeeling. Dafür muss dein Fernseher aber auch die entsprechende Ausrüstung haben, um von der verbesserten Qualität zu profitieren.

Übrigens ist der Fire TV Stick 4K auch bestens für Reisen geeignet. Denn durch die schnelle Plug&Play-Funktion ist der Streaming-Stick schnell eingerichtet und durch die kompakte Größe im USB-Stick-Format lässt er sich einfach in der Tasche transportieren. So hast du in jedem Ort der Welt – einen Fernseher mit HDMI-Anschluss vorausgesetzt – Zugriff auf deine Lieblingsinhalte.

Das Angebot im Kurz-Check

Der Fire TV Stick 4K ist bei Amazon aktuell 50 Prozent reduziert. Dadurch bekommst du ihn für nur noch 34,99 Euro statt 69,99 Euro (UVP). Zwar gab es den Stick auch vor ein paar Wochen bereits zu demselben Preis (siehe Preisverlauf unten), davor schwankten die Kosten jedoch häufig zwischen 40 und 50 Euro. Ist jetzt also ein guter Zeitpunkt für einen Kauf? Kann man so sagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Übrigens: Auch der Fire TV Stick 4K Max, die neuere Version mit WiFi 6, ist bei Amazon reduziert. Allerdings ist der Nachlass hier relativ gesehen nicht so stark. Von den ursprünglich 75 Euro zieht der Händler 27 Prozent ab und verkauft den Max-Streaming-Stick für 54,99 Euro.