50 GB Telekom-Tarif mit iPhone 13 für 10 Euro – Tolles Handy & große Ersparnis

Du brauchst ein starkes Datenpaket, etwa um auch unterwegs all deine Lieblingsinhalte streamen zu können? Wenn du zusätzlich ebenfalls Interesse an einem Apple-Handy hast, gibt es hier den perfekten Tarif für dich. Hier schnappst du dir nämlich das iPhone 13 für nur 10 Euro und bekommst dazu satte 50 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für monatlich 46,99 Euro.

Telekom Green LTE 50 GB – Der Tarif im Überblick

Wer auch unterwegs viel surfen möchte, ist mit diesem Tarif zum iPhone 13 perfekt ausgestattet. Hier bekommst du bis zum 3. Mai für 46,99 Euro im Monat nämlich satte 50 GB LTE-Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer Bandbreite von bis zu 50 Mbit/s im starken Telekom-Netz. Dieses landete bei Stiftung Warentest nicht umsonst auf dem ersten Platz unter den Mobilfunkanbietern. Hinzu kommt dann noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Zu den weiteren Vorteilen zählen VoLTE und WLAN Call. Während VoLTE für eine verbesserte Sprachqualität im Mobilfunknetz sorgt, kannst du beim WLAN Call über ein WLAN-Netz telefonieren, sollte der normale Empfang mal versagen. Außerdem kannst du den Tarif bei Bedarf auch als eSIM abschließen.

Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 46,99 Euro fallen bei dem Tarif-Deal noch 19,99 Euro als Anschlusspreis an. Hinzu kommen ebenfalls noch 10 Euro für das iPhone 13. Besonders cool: Um den Preis zu drücken, kannst du von einer coolen 150 Euro Cashback-Aktion Gebrauch machen. Dafür musst du im Aktionszeitraum eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 senden – der genaue Zeitraum dafür wird dir nach Vertragsabschluss per SMS mitgeteilt.

iPhone 13 für 10 Euro – Ein tolles Smartphone zum kleinen Preis

Auch wenn das Apple-Gerät mittlerweile vom iPhone 14 abgelöst wurde, kann sich das iPhone 13 immer noch absolut sehen lassen. So überzeugt das Smartphone etwa mit der gewohnt flüssigen Nutzererfahrung von iOS-Handys. Dafür sorgt unter anderem der A15 Bionic Prozessor mit 4 GB Arbeitsspeicher. Gleichzeitig liefert dir das 6,1 Zoll große AMOLED-Display eine gestochen scharfe Auflösung mit 457 ppi. Lediglich der Speicherplatz von 128 GB könnte einem zu gering ausfallen.

Apple iPhone 13 Software iOS 15 Prozessor Apple A15 Bionic Display 6,1 Zoll, 1.170 x 2.532 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB, 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.240 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 173 g Farbe Schwarz, Weiß, Blau, Roségold, Grün Einführungspreis iPhone 13 (4/256 GB): 1019 €, iPhone 13 (4/512 GB): 1249 € Marktstart September 2021

Doch vor allem zum Schnäppchen-Preis von nur 10 Euro machst du bei dem Tarif-Bundle echt einen tollen Deal. Sonst kostet das iPhone 13 nämlich noch gut und gerne 689 Euro im Netz.

So viel sparst du bei dem Deal

Über die 24 Monate Mindestvertragslaufzeit kommst du bei dem Tarif-Angebot auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.007 Euro. Holst du dir den 50-GB-Tarif und das iPhone 13 hingegen einzeln, musst du satte 1.438 Euro blechen. Du sparst hier also ganze 431 Euro! Wenn du einen starken Tarif und das iPhone 13 dein Eigen nennen möchtest, solltest du hier bis zum 03. Mai zuschlagen.

→ iPhone 13 mit 50 GB Tarif für monatlich 46,99 Euro