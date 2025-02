50-GB-Tarif zum Wahnsinnspreis + 3 Monate Grundgebühr geschenkt

Mit 50 GB pro Monat hast du ein dickes Datenpolster, um unterwegs Social Media zu nutzen, Musik zu streamen oder Filme und Serien in Bus und Bahn zu schauen. Mehr als das brauchen nur die wenigsten. Und das Beste: An dieses Datenpaket samt Allnet-Flat kommst du gerade für nur 9,99 Euro. Was im Tarif ansonsten alles steckt und die Gesamtkosten im Überblick schauen wir uns hier genauer an.

50 GB, Allnet-Flat und Reisepaket: Das bietet der Tarif

Für rund 250 Stunden Social Media Nutzung oder 50 Stunden Serienstreaming in HD reichen 50 GB Datenvolumen in der Regel problemlos aus. Theoretisch könntest du hiermit unterwegs also rund acht Stunden pro Tag Instagram und Co. nutzen (250 Stunden / 30 Tage). Das ist bereits deutlich mehr als noch gesund ist. Und die Zeit, die du pro Tag ohnehin im WLAN bist, ist hier noch gar nicht mit eingerechnet. Du siehst also: Normalerweise reichen 50 GB locker aus.

Der freenet-Tarif bringt dich zudem ins 5G-Netz von Telefónica mit 50 MBit/s Downloadgeschwindigkeit. Dazu gesellt sich dann noch eine Flat für Telefonate sowie SMS und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Dank VoLTE & WLAN Call verbessert sich darüber hinaus die Telefonqualität unter anderem in Innenräumen. Bei Bedarf lässt sich der Tarif ebenso als (Zweit-)Tarif per eSIM nutzen und es ist auch ein flexibler Vertragsbeginn möglich. Solltest du aktuell also noch in einem anderen Vertrag hängen, kannst du dir den Deal bereits sichern und erst später starten, damit du nicht doppelt zahlen musst.

Cool und ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist zudem, dass du eine Reise eSIM freenet Travel kostenfrei dazu bekommst. Die sorgt dafür, dass du auch im Nicht-EU-Ausland mobiles Internet nutzen kannst. 200 MB Datenvolumen sind hier inklusive. Für deine nächste Reise in die Schweiz, Türkei oder USA kannst du so einfach deine bisherige Rufnummer behalten und WhatsApp und Co. wie gewohnt weiternutzen. Nett ist außerdem: Du bekommst einen Monat des Streaming-Abos waipu.tv Perfect Plus gratis dazu. Dieses solltest du – wenn du kein Interesse hast – danach aber wieder kündigen, da sonst zusätzliche Kosten entstehen.

Die ersten 3 Monate sind gratis!

Nun gibt es zwei Optionen für den Tarif. Du kannst ihn wahlweise mit 24 Monaten Laufzeit oder als monatlich kündbare Variante bestellen. Entscheidest du dich für 24 Monate Laufzeit, profitierst du von drei Freimonaten zu Beginn der Laufzeit. Erst ab dem 4. Monat zahlst du dann 9,99 Euro pro Monat statt ursprünglich 34,99 Euro. Erteilst du freenet zusätzlich eine Werbeerlaubnis, musst du keinen Anschlusspreis zahlen. Es gibt den Tarif aber auch als monatlich kündbare Variante, allerdings ohne Freimonate und mit 9,99 Euro Anschlusspreis.