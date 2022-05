Nur 2 Tage: 50 GB Vodafone-LTE für 15 Euro – Ein Detail macht den Tarif noch besser

Nur für kurze Zeit gibt es den neuen Vodafone-Tarif-Deal von mobilcom-debitel. Im Sonderangebot ist der Tarif „green LTE“ mit satten 50 GB Datenvolumen pro Monat. Also ein echter Tipp für Power-User, die viel im mobilen Internet unterwegs sind, streamen und hin und wieder auch den Internet-Zugang per Hotspot teilen. Dazu ist eine Allnet-Flat mit dabei, außerdem Features wie VoLTE, WLAN Call und auch per eSIM ist der Tarif nutzbar.

Diesen Tarif kannst du jetzt zum Preis von 14,99 Euro monatlicher Grundgebühr hier abschließen. Das Angebot gilt wie üblich bei solchen Sonderrabatten nur für wenige Tage (Ende: 19. Mai, 20:00 Uhr), wichtig ist allerdings nur, dass du es jetzt buchst. Den tatsächlichen Vertragsbeginn kannst du nach Wunsch auch auf ein späteres Datum legen (spätester Start: 30. Juni 2022). Das lohnt sich, wenn du noch in einem alten Vertrag sitzt und die Zeit, in der du doppelt zahlen musst, verringern möchtest.

Den Tarif im Angebot schließt du für 24 Monate ab, danach solltest du über eine Kündigung nachdenken, da der Tarif dann auch teurer wird. Der Angebotspreis gilt nur für die Mindestvertragslaufzeit. Der Normalpreis liegt viel höher – bei 49,99 Euro, was im Übrigen sogar für diesen Vertrag ein Stück zu teuer ist. Einmalig gibt es noch einen Anschlusspreis: 19,99 Euro musst du hier noch extra einkalkulieren.

Schnelleres Internet: Dieses Detail ist bemerkenswert

Der Tarif bietet für seine 15 Euro Grundgebühr noch keinen 5G-Zugang im Vodafone-Netz. Allerdings lohnt sich ein tieferer Blick auf die LTE-Konditionen. Denn du kannst hier auf eine Downloadrate von bis zu 100 Mbit/s zurückgreifen, was für einen Tarif bei einem solchen Preispunkt durchaus bemerkenswert ist. Sonst haben 15-Euro-Tarife eher einen Geschwindigkeits-Deckel bei 22, 25 oder 50 Mbit/s. Mit 100 Mbit/s reicht die Bandbreite nicht nur für ordentliches Videostreaming ohne Ruckeln, sondern bietet auch eine ansprechende Kapazität für mehrere Geräte im Hotspot-WLAN.

Hier sind die Tarif-Infos auf einem Blick:

14,99 Euro Grundgebühr (statt 49,99 Euro)

50 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz (LTE100)

Allnet-Flat (Anrufe und SMS)

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM

Flexibler Vertragsbeginn möglich

Anschlusspreis: 19,99 Euro

Angebot gilt nur bis 19.5.2022, 20:00 Uhr