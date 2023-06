50 GB Telekom-Tarif & iPhone 14 Pro: Top-Paket für effektiv rund 7 Euro

Du möchtest ein absolutes Spitzenpaket aus Vielsurfer-Tarif und Oberklassen-Smartphone? Dann gibt’s hier den perfekten Deal für dich! Bei freenet bekommst du jetzt nämlich das starke iPhone 14 Pro mit 50 GB Datenvolumen im Telekom-Netz. Monatlich fallen dafür 44,99 Euro an, für das Apple-Handy zahlst du – dank 150 Euro Cashback – lediglich rund 100 Euro. Dies sorgt für eine heftige Ersparnis!

Effektivpreis unter 10 Euro & Riesen Ersparnis? So rechnet sich der Deal

Um zu zeigen, wie gut dieser Tarif-Deal ist, werfen wir direkt mal einen Blick auf die Kosten und vor allem auch auf die Ersparnis. Für 50 GB Datenvolumen fallen monatlich 44,99 Euro an – du zahlst also weniger als einen Euro pro GB. Zuzüglich des Anschlusspreises in Höhe von 19,99 Euro, kommen noch weitere 249,99 Euro für das iPhone 14 Pro obendrauf. Einzeln kostet das Apple-Handy hingegen 1.029 Euro – hier ist eine ordentliche Ersparnis also bereits vorprogrammiert. Doch nicht nur das: Dank einer coolen Cashback-Aktion kannst du den Preis nochmal um weitere 150 Euro drücken. Dadurch zahlst du lediglich 99,99 Euro für das neue iPhone.

Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monate ergibt dies Gesamtkosten in Höhe von rund 1.199 Euro – also nur geringfügig mehr, als das iPhone 14 Pro einzeln kostet. Kein Wunder also, dass der Einzelpreis für das Smartphone samt Tarif mit 1.778 Euro deutlich höher ausfällt. Du sparst hierbei satte 579 Euro! Auch ein Blick auf den Effektivpreis lohnt sich: Verrechnet man die Bundle-Kosten mit dem Gerätepreis für das iPhone 14 Pro, fallen effektiv monatlich 7,11 Euro für das Top-Smartphone mit dem 50 GB Tarif an.

→ iPhone 14 Pro & 50 GB Telekom-Tarif für 44,99 Euro im Monat

50 GB im Telekom-Netz: Das bietet dir der Tarif sonst noch

Das Highlight bei dem Tarif für monatlich 44,99 Euro ist selbstverständlich das massive Datenvolumen von 50 GB im LTE-Netz der deutschen Telekom. Hierbei bist du mit einer Bandbreite von bis zu 50 MBit/s im besten Netz Deutschlands unterwegs. Doch das ist natürlich noch nicht alles. Hinzu kommt ebenfalls eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Zusätzlich profitierst du von coolen Vorteilen wie VoLTE und WiFi-Calling, welche die Sprachqualität beziehungsweise deinen Empfang verbessern.

Als Smartphone zum Tarif wird dir mit dem IPhone 14 Pro ein absolutes Oberklassen-Handy zur Verfügung gestellt. Dieses punktet optisch mit dem gewohnt stilsicheren Design der Apple-Geräte und verfügt über ein 6,1 Zoll großes Super Retina XDR OLED-Display mit 120 Hz sowie einer Pixeldichte von 461 ppi. Angetrieben wird das Smartphone hingegen vom Bionic A16 Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher. In Kombination mit iOS 16 wird dir die gewohnt flüssige Nutzererfahrung von iPhones geboten.

Apple iPhone 14 Pro Software iOS 16 Prozessor Apple Bionic A16 Display 6,1 Zoll, 1.179 x 2.556 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 3.200 mAh induktives Laden USB-Port – IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 206 g Farbe Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Einführungspreis iPhone 14 Pro (6/128 GB): 1299 €, iPhone 14 Pro (6/256 GB): 1429 €, iPhone 14 Pro (6/512 GB): 1689 €, iPhone 14 Pro (6/1000 GB): 1949 € Marktstart September 2022

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einem hochwertigen Kamerasystem rund um die 48-MP-Hauptkamera. Diese wird unter anderem von einem optischen Bildstabilisator sowie einem optischen und digitalen Zoom unterstützt. So gelingen dir definitiv tolle Schnappschüsse! All deine Bilder und Videos müssen jedoch auf den verbauten 128 GB Speicherplatz unterkommen.