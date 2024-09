50 GB für nur 3 Euro? Wir zeigen dir einen echten Telekom-Spar-Tipp mit 5G

Das Telekom-Netz gilt als das beste und stabilste in Deutschland. Daher sind die Preise für Telekom-Tarife auch meist deutlich höher als bei der Konkurrenz. Bei dem aktuellen MediaMarkt-Angebot kann man das allerdings nicht behaupten – im Gegenteil. Wie sich der Deal im Detail rechnet und was du beachten musst, erfährst du hier.

Kosten, Coupons und Boni im Überblick

Der größte Haken zuerst: Der Tarif gilt nur für Personen unter 28 Jahren. Wir zeigen dir später aber auch noch eine coole Alternative für alle. Bist du im entsprechenden Alter, sicherst du dir den Telekom Magenta Mobil M Young Spezial für grundsätzlich nur 19,95 Euro pro Monat. Dazu kommen dann noch 4,95 Euro Versandkosten sowie 39,99 Euro Anschlusspreis. Über die Laufzeit von 24 Monaten ergibt das Gesamtkosten von 523,74 Euro. Das wars dann aber auch – versprochen! Bis hierhin wäre der Tarif bereits recht fair bepreist. Durch eine Vielzahl an Vergünstigungen wird das Angebot aber erst zu einem richtigen Knaller. Und die schauen wir uns jetzt genauer an.

Erstens sicherst du dir ein Cashback in Höhe von 100 Euro, wenn du eine SMS mit „Cashback“ an die 61131 schickst. Dazu bekommst du noch einen Wechselbonus von 50 Euro, wenn du eine weitere SMS mit „Bonus“ an die 22234 sendest. Und damit nicht genug, holst du dir noch einen 300 Euro Geschenk-Coupon, den du bei MediaMarkt vor Ort einlösen kannst. Die Krux: Der Gutschein kommt gestückelt in Teilbeträgen. Du kannst dir also nicht eine teure Anschaffung komplett damit finanzieren, sondern eher kleinere Einkäufe bezahlen. Allerdings sind die Coupons übertragbar – du kannst sie also ebenso Freunden oder deiner Familie schenken, wenn sie etwas bei MediaMarkt brauchen.

Telekom Magenta Mobil M Young Spezial – das steckt drin

Insgesamt kommen so Boni im Wert von 450 Euro zusammen. Und das ist eine Menge, da du bei dem Deal insgesamt über die 2-Jahres-Laufzeit nur rund 525 Euro zahlst. Dadurch bleiben rechnerisch weniger als 75 Euro übrig. Auf den Monat gerechnet, entspricht das Kosten von etwa drei Euro. Allerdings solltest du frühzeitig kündigen, da die monatlichen Kosten ab dem 25. Monat auf 49,95 Euro steigen.

Das kann der Telekom-Tarif & diese Alternative ist für alle über 28

Der Tarif an sich bietet dir zum einen satte 50 GB Datenvolumen im schnellen 5G-Netz der Telekom. Hier surfst du mit bis zu 300 MBit/s und lädst so Videos, Internetseiten und mehr absolut schnell. Außerdem ist hier eine Allnet- und SMS-Flat enthalten, mit der du unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken kannst.

Alle Details im Überblick:

Nur für Personen unter 28 Jahren!

50 GB 5G (bis zu 300 Mbit/s) im Telekom-Netz

100 Euro Cashback: SMS mit „Cashback“ an 61131

50 Euro Wechselbonus: SMS mit „Bonus“ an 22234

Allnet- und SMS-Flat

300 Euro Geschenk-Coupon für MediaMarkt

24 Monate Mindestlaufzeit

19,95 Euro monatliche Grundgebühr

39,99 Euro Anschlusspreis

4,95 Euro Versandkosten

Hier bestellen!

Bist du über 28, könnte sich stattdessen folgendes Angebot bei MediaMarkt für dich lohnen. Den Tarif Telekom TM Magenta Mobil S 5G Extra mit 20 GB 5G-Datenvolumen im Telekom-Netz samt Allnet- sowie SMS-Flat gibt’s gerade für 29,95 Euro Grundgebühr im Monat. Hier holst du dir aber ebenfalls 50 Euro Wechselbonus zurück und sicherst dir sogar einen 400-Euro-MediaMarkt-Coupon.