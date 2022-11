50 GB für 25 Euro im Vodafone-Netz: Dieser 5G-Tarif-Deal ist das Rundum-sorglos-Paket

Wenn du einen saftigen Tarif mit massig Datenvolumen und 5G in einem souveränen Netz brauchst, könnte deine Suche zu Ende sein. Denn Freenet bietet zurzeit den Green 5G 30+20 mit 50 GB Daten im schnellen Vodafone-Netz für monatlich 25 Euro an. Dazu gibt es keine Fallstricke oder versteckte Kosten. Lediglich eine Anschlussgebühr von knapp 20 Euro musst du einkalkulieren. Dafür bekommst du aber auch ein Rundum-sorglos-Paket.

2 GB pro Euro: Der Freenet-Deal im Vodafone-Netz

Denn neben dem Datenvolumen überzeugt der Tarif auch mit einer Downloadrate von bis zu 150 MBit/s und einer Upload-Geschwindigkeit von bis zu 25 MBit/s. Das ist mehr, als die meisten Menschen je benötigen. Dazu gibt es die Annehmlichkeiten, dass du unbegrenzt in alle Fest- und Mobilfunknetze telefonieren kannst. Auch SMS sind unbegrenzt verschickbar. Rechnerisch bietet der Tarif 2 GB Datenvolumen pro Euro und hat damit ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Oft wird 1 GB pro Euro als Maßstab angesetzt. Im 5G-Netz gilt das auch heute noch. Reine LTE-Tarife bekommst du jedoch noch günstiger, hast aber nicht das neueste Netz zur Verfügung.

Die Geschwindigkeit ist beim Tarif aber nicht allein für die hohe Qualität verantwortlich. Denn du surfst wie gesagt auch im 5G-Netz, wenn es dein Smartphone hergibt. Das bedeutet, du hast geringere Latenzzeiten und es passen mehr Nutzer in eine Zelle. Das heißt: Du hast weniger Probleme, wenn sich viele Menschen in deiner Nähe befinden. Kein Anschluss oder Netzkontakt im Fußballstadion oder auf dem Festival? Das kann dir hier kaum mehr passieren. Zumal derzeit auch immer noch wenige Nutzer im 5G-Netz unterwegs sind. Die Zellen sind also bei höherer Kapazität auch insgesamt noch weniger frequentiert.

54 Prozent Rabatt – Upgrade möglich

Rechnerisch sind bei dem Freenet-Deal so 54 Prozent pro Monat Ersparnisse drin. Selbst wenn man die 20 Euro Anschlussgebühr einrechnet, ist das ein exzellenter Deal. Ist dir das Datenvolumen doch zu wenig, kannst du dich auch für den nächsthöheren Tarif umschauen. Der bietet 10 GB mehr Datenvolumen und kostet im Gegenzug 5 Euro mehr. Das Daten-Kosten-Verhältnis bleibt also gleich. Die Ausstattung des Tarifs ist ebenfalls gleich.

Die beiden Tarife-Deals noch einmal in der Übersicht:

Vodafone-Netz

Tarife: Green 5G 30+20 GB / Green 5G 40+20 GB

24,99 Euro pro Monat

19,99 Euro Anschlusspreis

50 GB mit 5G Internet-Flat

Telefonie- und SMS-Flat

Einen anderen 5G-Tarif, sogar direkt von Vodafone, kannst du aktuell komplett kostenlos und unverbindlich ausprobieren.