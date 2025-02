50-Euro-Gadget von Bosch ist der Bestseller: Wer gern Fahrrad fährt, braucht es auf jeden Fall!

Wer zur Arbeit auch im Winter mit dem Fahrrad pendelt oder sich so langsam auf die beginnende Fahrrad- und E-Bike-Saison im Frühling einstellt, kann dieses Gadget von Bosch ganz sicher gebrauchen. Bei Amazon ist es unangefochtener Bestseller

50-Gadget für Fahrrad- und Autofahrer

Die Bosch EasyPump aus der grünen Werkzeug- und Garten-Serie ist eine elektrische und akkubetriebene Luftpumpe. Der Mini-Kompressor bringt 150 PSI und 10,3 bar auf, ist mit LED-Leuchte ausgerüstet und per USB-C aufladbar. Normalpreis: Knapp 80 Euro. Das zahlte aber auch im vergangenen Jahr kaum einer. Immer mal wieder war sie für rund 60 Euro zu haben. Jetzt unterbietet Amazon das aber nochmal und hat die EasyPump von Bosch für nur 54,50 Euro im Angebot. 30 Prozent Rabatt gibt’s auf den UVP.

Bosch EasyPump macht auch Fußbälle, Autoreifen und mehr wieder prall

Für um die 50 Euro holst du dir mit der Bosch EasyPump eine äußerst vielseitige Luftpumpe. So kannst du das elektrische Gerät nicht nur für die Reifen von Autos, Motorrädern oder Fahrrädern verwenden, auch Bälle oder Wasserspielzeug bis 10,3 bar können aufgepumpt werden. Dadurch eignet sich das Gerät ebenso perfekt für den nächsten Strandurlaub.

Dank der Autostopp-Funktion musst du keine Angst vorm Platzen und Überfüllen haben. Die Pumpe schaltet sich nämlich automatisch ab, sobald der Sollwert erreicht ist. Damit du die verschiedenen Gegenstände auch wirklich mit Luft befüllen kannst, sind direkt drei unterschiedliche Düsen (Volumenadapter, Ballnadel, Presta-Ventiladapter) im Lieferumfang enthalten. Praktischerweise kannst du diese in einem integrierten Fach am Griff der EasyPump platzsparend verstauen. Dadurch hast du die Aufsätze stets dabei.

Luftpumpe mit vielen Vorteilen

Neben den vielen Einsatzmöglichkeiten punktet die EasyPump von Bosch auch mit ihrer Handlichkeit. Die kompakte, verstaubare Größe und das Gewicht von nur 430 Gramm machen sie unkompliziert im Handling. Auch der 360° drehbare 24-cm-Schlauch kann leicht verstaut werden – und erleichtert dir zusätzlich noch das Aufpumpen ungemein.

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Bosch EasyPump

Ein weiterer Vorteil ist die digitale Mini-Anzeige. Darauf hast du alle wichtigen Informationen wie den aktuellen Wert, den Sollwert sowie den Akku-Ladestand im Blick. Dabei kannst du übrigens auch die drei verschiedenen Druckeinheiten (PSI, bar und kPA) einstellen. Wenn der Akku leer ist, lädst du diesen ganz simpel über USB-C wieder auf. Ebenfalls vorteilhaft ist die LED-Leuchte am Ventilbereich. So findest du auch bei Dunkelheit problemlos das Ventil. Im Lieferumfang ist neben der Pumpe samt drei Ventilen übrigens auch direkt ein passendes USB-Kabel sowie eine praktische Stofftasche enthalten.

Anderer Tipp ebenfalls reduziert

In unserem Mini-Pumpen-Ratgeber hat die Bosch EasyPump sich ihren Platz verdient. Aber auch die anderen Fabrikate können sich lohnen. Für ganz minimalistische Zwecke ist etwa die Cycplus Tiny E-Pump einen Blick wert. Und auch die ist immer mal wieder reduziert erhältlich.

