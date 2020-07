Durch neue Prospekt-Deals und die Mehrwertsteuer-Senkung von 19 auf 16 Prozent, die seit dem 1. Juli gilt, ergeben sich einige interessante Angebote bei MediaMarkt und Saturn. Wir haben uns durchgeklickt und 5 Deal-Favoriten gefunden.

Apple AirPods Pro so günstig wie noch nie

Bisher waren 219 Euro Bestpreis für die neuen Apple AirPods Pro. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit ANC (Active Noise Cancelling) erfreuen sich hoher Beliebtheit und sind jetzt bei Saturn wieder für den Bestpreis zu haben. Dank Mehrwertsteuer-Rabatt werden aus den 219 Euro nun aber 213,48 Euro. Für dich als Endkunde also ein neuer Bestpreis. Die AirPods gelten als eine der besten Lösungen für kabellose In-Ear-Kopfhörer („True-Wireless“) mit aktiver Geräuschunterdrückung. Gerade Pendler schwören auf die kleinen weißen Ohrstecker, da sie dank Transparenzmodus für wichtige Informationen von außen durchlässig sind – auch normale Unterhaltungen sind trotz eingesetzter Kopfhörer möglich.

→ Zum Airpods-Angebot

Nintendo Switch bei MediaMarkt im Angebot

Die Nintendo Switch zeigt sich seit ihrem Erscheinen als ungeheuer preisstabil. Jetzt ist die Konsole bei MediaMarkt mal wieder im Angebot. Die 300-Euro-Marke reißt der Händler zwar nicht, mit 321,67 Euro bietet der Händler aber einen guten und den derzeit besten Preis für die neue Edition der Switch.

→ Zum Switch-Angebot

Übrigens: Auch die Switch Lite ist im Angebot. Im Bundle mit „Animal Crossing: New Horizons“ kostet die mobile Konsole 238,82 Euro.

PS4-Spiele im Angebot

Das aktuelle Gaming-Prospekt von MediaMarkt bringt außerdem einige Spiele-Deals mit sich. So ist FIFA 20 – wohl auch hinsichtlich seines Nachfolgers FIFA 21 – zum Ramschpreis von 19,99 Euro zu haben, zum gleichen Preis gibt’s GTA V und „Red Dead Redemption II“ ist mit 17,99 Euro sogar noch günstiger. Auch NBA 2K20 ist für günstige 14,99 Euro im Angebot. Interessant ist, dass sogar absolute Neuheiten schon mit Rabatt versehen sind:

Die nagelneue Rennsimulation F1 2020 von Codemasters erscheint erst am 10. Juli – ist im MediaMarkt-Prospekt aber schon mit 5 Euro Rabatt (64,99 stattt 69,99 Euro) aufgeführt. Auch der viel umworbene Titel „The Last Of Us Part II“, gerade erst im Juni frisch erschienen, kostet 65 statt 70 Euro.

Smartphones: Samsung Galaxy und Google Pixel günstiger

Auch Smartphones finden sich bei den Angeboten: Das Google Pixel 4 ist mit 447,43 Euro so günstig wie noch nie bisher. Ausführliche Details zu diesem Deal findest du hier. Etwas günstiger und trotzdem mit Googles Update-Versprechen gesegnet, ist das Pixel 3a, das nunmehr 271,97 Euro kostet.

Samsungs Bestseller Galaxy A51 ist zum krummen Preis von 291,47 Euro zu haben. Für unter 300 Euro ein potentes Schnäppchen für das derzeit beliebteste Smartphone der inside digital Leser. Wer bei Samsung im Boot ist, aber lieber in die Oberklasse einsteigt, kann sich das neue Galaxy S20 anschauen. Es kostet bei MediaMarkt 730,13 Euro, was ein guter Preis ist – den aber der Online-Shop Galaxus (714,29 Euro) derzeit unterbietet. Außerdem sind bei MediaMarkt noch einige iPhones im Angebot.

Edler OLED-TV bei Saturn, 82-Zoll-Monster bei MediaMarkt

OLED-Fernseher von LG gehören im Smart-TV-Business zu den besten Modellen auf dem Markt. Der absolute Schwarzwert der OLED-Panels sorgt für einmalige Kontraste und scharfe Bilddarstellungen. Die Besonderheit bei OLED-Technik ist, dass jedes Pixel auf dem Bildschirm einzeln beleuchtet wird und nicht eine LED-Hintergrundbeleuchtung per Filter-Schichten zu einem farbenfrohen Bild wird. OLED-Technik ist aber auch nicht gerade billig.

Ein 65 Zoll großer OLED-Fernseher (164 Zentimeter Bildschirmdiagonale), der LG OLED65B9DLA, ist jetzt bei Saturn im Angebot. Für 1.656,19 Euro ist der Fernseher mit 4K-Auflösung, Alpha-7-Bildprozessor und LG webOS-Oberfläche im Angebot. Bestpreis für das Modell, das einst für 2.500 Euro auf den Markt kam. Außerdem sparst du die Versandkosten, die bei Geräten dieser Größe sonst auch gerne mal 40 Euro ausmachen.

→ Zum OLED-TV-Angebot

Du bist eher auf der Suche nach etwas richtig großem? Bei Media Markt gibt es einen 82-Zoll-Fernseher von Samsung im Angebot. Der basiert auf reiner LED-TV-Technik und kostet im Angebot noch 1.461,23 Euro statt 3.300 Euro (UVP). Bei beiden TV-Modellen bietet MediaMarkt den Bestpreis.

→ Zum Samsung-TV-Deal

