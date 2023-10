5 starke Deals für alle: Hier sparen auch Kunden ohne Prime-Abo

Bei den Prime Days gibt’s Jahr für Jahr richtig gute Angebote, die nicht selten Best- oder sogar Tiefstpreise sind. Es gibt nur einen Haken: Um dir die Schnäppchen zu sichern, musst du zahlender Amazon Prime Kunde sein. Zwar kannst du auch einen 30-Tage-Gratis-Zeitraum abschließen und so kostenfrei an alle Deals kommen, aber das möchte vielleicht nicht jeder. Umso besser, wenn es während der Prime Days auch coole Angebote bei Amazon gibt, an die jeder kommt. Die Angebote sind übrigens alle derzeitige Bestpreise. Das heißt: Günstiger kommst du momentan (Stand 10. Oktober) an keines der Produkte. Wir schauen rein.

Bosch elektrische Fahrradpumpe am Prime Day günstig

Mit der elektrischen Fahrradpumpe von Bosch holst du dir den Bestseller Nr. 1 in der Kategorie „Mobile Kompressoren & Luftpumpen“ ins Haus. Mit der akkubetriebenen und tragbaren Luftpumpe versorgst du Fahrradreifen, Luftmatratzen und sogar Autoreifen bequem und schnell mit Luft. Praktisch: Dank der Autostop-Funktion schaltet sich die Luftpumpe automatisch ab, wenn der vorab eingestellte Sollwert erreicht ist. So werden Reifen und Co. nicht zu stark aufgepumpt und gegebenenfalls beschädigt. Aufladen lässt sich die Luftpumpe per USB-C-Kabel.

Das hilfreiche Gadget von Bosch ist bei Amazon bereits 28 Prozent reduziert und kostet so nur noch 55,87 Euro. Mit einem per Klick aktivierbaren Coupon streichst du aber nochmal fünf Prozent von den Kosten und kommst so besonders günstig an das Must-Have-Tool. Einen genaueren Blick auf diesen Deal werfen wir in diesem Artikel.

Die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten der Bosch EasyPump

Bluetooth-Kopfhörer für unter 30 Euro

Ein weiteres cooles Angebot für jeden während der Prime Days sind die Bluetooth-Kopfhörer Soundcore P20i. Dabei handelt es sich um kompakte In-Ears, die perfekt für den Weg zur Uni oder Arbeit beziehungsweise für den Sport sind. Sie liefern einen kräftigen Bass und halten zehn Stunden lang mit einer Aufladung durch. In Kombination mit dem Ladecase kommst du sogar auf insgesamt 30 Stunden Akkulaufzeit. Außerdem sind sie IPX5-zertifiziert und somit wasserfest. Einer Laufrunde im Regen halten sie somit problemlos stand.

Auf dem Preisschild stehen aktuell 32,99 Euro. Aber auch hier wartet ein Coupon-Rabatt auf dich, der angeklickt werden möchte. Damit streichst du weitere 20 Prozent von der Rechnung, wodurch sie dich am Ende nur noch rund 26,40 Euro kosten.

55 Zoll 4K-TV für 400 Euro am Prime Day

Falls du auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist, solltest du auf jeden Fall einen Blick auf das Angebot zur Amazon Fire TV-4-Serie werfen. Denn der 4K-TV mit 55 Zoll ist gerade 43 Prozent rabattiert und somit für nur noch 399,99 statt 699,99 Euro erhältlich (max. bis 12. Oktober, 8:59 Uhr). Der Smart-TV unterstützt die Formate 4K Ultra HD, HDR10 und HLG, um Filme und Serien noch besser aussehen zu lassen. Über die mitgelieferte Alexa-Fernbedienung steuerst du dein TV-Programm per Knopfdruck oder Sprachbefehl. Und über die intuitive Fire TV Oberfläche nutzt du deine Lieblings-Streaming-Apps, ohne ein zusätzliches Gerät zu benötigen.

Nur 399 Euro für 55 Zoll: Am Prime Day gibt’s auf diesen 4K-TV 300 Euro Rabatt

JBL Bluetooth-Box für 77 Euro

Einen weiteren Audio-Deal haben wir mit der JBL Flip Essential 2 gefunden. Das ist eine Bluetooth-Box, die einen raumfüllenden Klang mit satten Bässen bietet und bis zu zehn Stunden durchhält. Cool ist außerdem, dass du bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit dem Lautsprecher verbinden und so auch zusammen mit Freunden eine gute Zeit haben kannst. Dank IPX7 ist der Lautsprecher zudem wasserdicht und vor Regen oder Wasserspritzern am Pool geschützt. Aktuell kommt bei Amazon jeder für nur 77 Euro und damit 30 Prozent günstiger an die mobile Musikbox.

Kärcher Hochdruckreiniger für 129 Euro

Ein weiteres Schnäppchen kannst du dir momentan mit dem Kärcher Hochdruckreiniger K 3 Power Control sichern. Für nur 129 Euro kommst du an das starke Reinigungsgerät, mit dem du Fliesen, Wände oder dein Auto bequem von Schmutz befreien kannst. Das entspricht 21 Prozent Rabatt gegenüber dem UVP (rund 162 Euro). Der Hochdruckreiniger lässt sich auch mit Reinigungsmittel befüllen, um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen. Im Lieferumfang sind eine Reinigungs-Pistole, ein Vario Power Jet-Strahlrohr, ein Dreckfräser sowie ein 7-Meter-Hochdruckschlauch enthalten.

Alle anderen Prime Deals haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst. Updates und mehr Angebote findest du außerdem in unserem Deal-Bereich.