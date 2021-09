5 Saturn-Schnäppchen am Wochenende: Smartphone-Deals und Super Sale

Wochenend-Angebote bei Saturn: In mehreren Aktionen gibt es jetzt noch Extra-Rabatte und Sonderangebote, die sich wirklich lohnen. Wir haben einige der besten Deals ausgesucht und zeigen, was du zu den Produkten und den Angeboten wissen musst. Los geht’s mit einem Edel-TV und einem gefragten Akku-Staubsauger im „Super Sale“. Daneben laufen auch die „Smartphone-Purzel-Preise“, die allerdings am Montag bereits wieder vorbei sind.

OLED-TV von LG oder Dyson V11 im Super Sale, Direktabzug auf Huawei-Notebooks

Einer der gefragtesten, weil laut Tests besten, Akku-Staubsauger ist bei Saturn im Angebot. Damit nicht genug: Den Dyson V11 „Outsize“ gibt es mit 100 Euro Rabatt gegenüber der UVP. Also für 599 statt 699 Euro. Kostenlos dazu gibt es die passende Fugendüse, die den starken Sauger noch etwas vielseitiger macht. Hier geht’s zum Angebot.

Ein weiterer Top-Deal im Saturn Super Sale ist ein LG OLED Fernseher. Die Edel-TV-Geräte des koreanischen Herstellers gehören zu den besten Fernsehern auf dem Markt, bei der OLED-Technologie ist LG nach wie vor führend. Ein Modell, ein 55-Zöller mit 4K-Auflösung und Smart-TV-Funktionen, ist jetzt im Saturn-Angebot. Er ist gegenüber dem Herstellerpreis um fast 30 Prozent reduziert und kostet nun nur noch 1.149 Euro. Dabei ist das Gerät kein alter Hut: Der LG OLED55A19LA entstammt dem Modelljahr 2021. Hier geht es zum Angebot.

OLED-Fernseher im Angebot: Diese 55-Zoll-Modell aus dem Modelljahr 2021 ist jetzt günstiger.

Bei vielen Laptop-Angeboten gibt es im Saturn Super Sale jetzt Direktrabatte. Das heißt: Der Preis im Warenkorb wird noch einmal günstiger als im Shop angezeigt. Außerdem entlarven Preisvergleiche den endgültigen Preis nicht. Zum Schnäppchen wird dadurch etwa das Huawei Matebook 14 in der Version „KELVIND-WFE9B“. Das ist sogar mit einem i7-Prozessor ausgestattet und bei Saturn mit 1.049 Euro gelistet. Damit qualifiziert es sich für die 150-Euro-Rabattstufe und wird mit endgültigen 900 Euro zum Preis-Tipp. Der Saturn Super Sale dauert noch bis zum 15. September.

Saturn Smartphone-Purzel-Preise: Xiaomi-Preiskracher nur am Sonntag

Die Smarpthone-Deals oder auch „Smartphone-Purzel-Preise“ gelten wie üblich vom Samstagabend an über den Sonntag und enden am Montagmorgen um 9 Uhr. Mit dabei sind auch in dieser Woche einige iPhones, insbesondere aus der 11er- und 12-er-Serie, die kurz vor dem iPhone-13-Start nochmal reduziert werden.

Xiaomis Preis-Leistungs-Label Poco ist mit den Bestsellern Poco X3 Pro für 244 Euro und Poco F3 für 331 Euro vertreten. Sie sind im Vergleich zum Preis vom Samstag um 30 respektive knapp 70 Euro reduziert. Im Angebot sind beide jeweils in der großen Speicherversion mit 256 GB und 8 GB RAM, was die Angebote noch etwas aufwertet.

→ Poco X3 Pro bei Saturn

→ Poco F3 bei Saturn

Poco F3 im Test: Das Pocophone ist zurück

Insbesondere das Poco X3 Pro konnte die Herzen der Fans seit seiner Vorstellung im Sturm erobern und stürmte jüngst an die Spitze der Amazon-Verkaufscharts, wenngleich in der kleineren Speicherversion. Für die angebotenen großen Speichervarianten bietet Saturn während der Smartphone-Purzel-Preise den Bestpreis. Das Poco F3 konnte uns im Test überzeugen und verließ das Testcenter als Geheimtipp. Günstiger Preis, großer Speicher und weitere Highlights wie ein 120-Hertz-Display stehen auf der Habenseite des Smartphones, das insgesamt 4 von 5 Sternen abräumte.