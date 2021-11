Kopfhörer-Sale in der Black Week: Diese 5 Audio-Deals solltest du nicht verpassen

Kopfhörer sind zur Black Week in allen erdenklichen Varianten und Preisklassen erhältlich. Vom sportlichen In-Ear bis zum Edel-Over-Ear ist die Auswahl groß. Wir schauen uns den Markt in der Schnäppchen-Woche genauer an. Suchst du eher nach Smartphone-Angeboten in der Black Week oder liegst für gute Laptop-Schnäppchen auf der Lauer, empfehlen wir dir den Blick in unsere weiteren Black-Week-Artikel. Nun aber zu den Kopfhörern. In unserer Auswahl finden sich einige bekannte Bestseller, aber auch Geheimtipps aus den verschiedenen Preisklassen.

Sony WH-1000XM4 – auch Vorgänger wird zum Preis-Tipp

Den Anfang macht Sonys aktuelles Flaggschiff-Modell, das bei Amazon im Black-Week-Angebot ist. Die Stiftung Warentest bewertete Sonys Top-Kopfhörer mit einer glatten 2,0. Die Over-Ears mit Bass-Versprechen und feinem Active Noise Cancelling tragen normalerweise aber ein schweres Preisschild dank der Hersteller-Empfehlung von 379 Euro.

Bei Amazon sind die Sony-Kopfhörer jetzt für 239 Euro zu haben. Weitere Händler wie Coolblue oder Otto haben den Preis ebenfalls auf diesen Kurs gesenkt. Das ist aktueller und bisheriger Bestpreis für Sonys Kopfhörer-Tipp. Übrigens: Der Vorgänger, die Sony WH-100XM3 sind bei MediaMarkt im Black-Deal günstiger – für 179 Euro.

Jabra Elite 45h mehr als 50 Prozent reduziert

Gute On-Ears für unter 100 Euro? Das Prädikat trifft auf die Jabra Elite 45h durchaus zu. Die Kopfhörer für 99 Euro werden bei Otto jetzt aber zum echten Preis-Hit. Der Händler reduziert die Bluetooth-Kopfhörer um satte 52 Prozent und bietet sie zum Preis von nun 48 Euro an. 3 Euro günstiger sind sie als Restposten bei Expert.

Die Kopfhörer versprechen eine Maximallaufzeit von bis zu 50 Stunden. Werden sie viel beansprucht, die Headset-Funktion genutzt und Noise Cancelling ist aktiv, sinkt die Nutzungszeit entsprechend. Dennoch – für den Preis bieten die Jabra-Kopfhörer eine wirklich vielversprechende Leistung.

Apple AirPods Pro – Hier sind die Apple-Kopfhörer reduziert

Zugegeben, das ist im Vergleich zur Vergangenheit kein Mega-Deal. Allerdings sind die Apple AirPods Pro generell selten wirklich reduziert. Bei Pricezilla findest du im Black-Deal derzeit das einzige Angebot zu den Apple-In-Ears, das unter die 200-Euro-Marke reicht. Für 199 Euro gibt es die AirPods Pro bei dem Online-Händler. Auch die Apple Over Ears AirPods Max gibt es bei Pricezilla derzeit am günstigsten. Allerdings für immer noch stolze 433 Euro.

Die Apple AirPods Pro im Ladecase.

65 Prozent günstiger: JBL-Kopfhörer mit Noise Cancelling fallen unter 70 Euro

Bei MediaMarkt sind die JBL Live 650 BTNC um satte 65 Prozent von 199 auf 69 Euro reduziert. Ähnlich wie bei den Jabra-Kopfhörern gibt es hier also einen Preisrutsch auf einen mittleren zweistelligen Betrag. Die Bluetooth-Kopfhörer bieten Noise Cancelling – dafür steht unter anderem das NC im Produktnamen – und sollen immerhin bis zu 30 Stunden lang laufen, bevor sie ans Ladekabel müssen.

→ Zum JBL-Deal bei mediamarkt.de

Sennheiser HD599 – kabelgebunden und unter 100 Euro

Ein Tipp für alle „Bluetooth-Muffel“. Die kabellose Übertragung ist zwar praktisch, bringt mitunter aber auch Qualitätsverluste mit sich. Viele Audio-Enthusiasten schwören unter anderem daher auf High-End-Kopfhörer mit Kabel. Und genau solche sind jetzt gar nicht mehr so teuer. Die Sennheiser HD599 „Special Edition“ sind bei Amazon jetzt für 90,99 Euro im Angebot. Absoluter Bestpreis für die Kopfhörer, die sonst 120 bis 180 Euro kosten.