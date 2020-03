Bei Saturn ist schon wieder Weihnachten. So oder so ähnlich kann man zumindest die neue Aktion verstehen, die noch bis zum Morgen des 16. März läuft. Beim Kauf diverser Aktionsprodukte erhältst du einen weiteren Artikel gratis dazu – welcher, das hängt vom ersten Produkt ab. Mal nützliches Zubehör wie eine Powerbank, die passende Soundbar zum Fernseher oder auch einen Gutschein. Wir haben einige Deals herausgesucht und zeigen, was es gratis gibt.

#1 65-Zoll-Fernseher – Soundbar geschenkt

Den Samsung UE 65 RU 7099 Smart-TV mit 4K-Auflösung gibt’s bei Saturn im Angebot für 649 Euro zu kaufen. Der Preis ist an sich schon in Ordnung für das große (163 Zentimeter Bildschirmdiagonale) TV-Gerät. Richtig gut wird der Deal aber durch die Gratis-Zugabe, die hier in einer passenden Soundbar, der Samsung HW-N300/ZG, besteht.

#2 Smartphones: Google Pixel 4 günstig wie nie

Das Google Pixel 4 wird im Rahmen der Aktion nochmal günstiger. Das Google-Phone, das mit langfristigem Update-Versprechen und passgenauer Abstimmung von Hard- und Software für sich wirbt, kostet im Angebot noch 529 Euro – so günstig war das einst für 749 Euro gestartete Handy bislang noch nie.

Gratis obendrauf gibt es hier ein Google Nest Mini im Wert von knapp 43 Euro. Passend ist das Bundle also für ein Google-zentriertes Smart-Home-Ökosystem.

Weitere Handys mit Geschenk im Angebot:

#3 E-Scooter mit Straßenzulassung

Für einen flotten Sommer im Angebot: Der E-Scooter IconBit IK-1969K für 349 Euro. Der E-Scooter hat eine Straßenzulassung (Versicherung notwendig), kommt auf 20 km/h Spitzengeschwindigkeit. Der 7.500 mAh starke Akku reicht laut Kundenbewertungen für rund 15 Kilometer am Stück. Die Ladezeit wird mit 3 bis 4 Stunden angegeben.

Geschenkt dazu gibt es ein passendes IconBit-Zubehörset mit Tragegurt, Wasserflaschenhalter und Schloss, das regulär 25 Euro kostet.

#4 Fitbit Versa 2 mit Saturn Gutschein

Der Fitness-Smartwatch Versa 2 von Fitbit gibt es bei Saturn derzeit zum Bestpreis von 179 Euro. Noch besser wird der Deal durch den beiliegenden 25 Euro Saturn Gutschein, den du für ein weiteres Produkt deiner Wahl einlösen kannst.

#5 Apple Watch mit Saturn-Gutschein

Auch zwei Apple-Watch-Modelle sind im Angebot. Die Apple Watch Series 5 kostet in der normalen GPS-Version 444 Euro, in der Cellular-Variante – mit eSIM autark nutzbar – sind 569 Euro fällig. Gemäß Geschenk-Aktion gibt’s jeweils noch einen Gutschein für den Saturn-Shop im Wert von je 15 Euro obendrauf.

Weitere Aktionsprodukte mit Geschenken

Samsung Galaxy Tab A10.1 (2019) für 229 Euro (LTE für 279 Euro) Geschenkt: Passendes Cover

Apple iPad 2019 WiFi für 459 Euro Geschenkt: Apple Pencil

Philips LatteGo (EP 2231/40) Kaffeevollautomat für 419 Euro Geschenkt: Standmixer im Wert von 40 Euro

Produkte aus dem angebotenen Filmsortiment (Blu-ray) Geschenkt dazu: Je 30 Euro Einkaufswert ein Kinogutschein



So funktioniert die Geschenke-Aktion bei Saturn

Die Geschenke wandern automatisch mit dem Aktionsprodukt in den Warenkorb, werden aber nicht berechnet. Grundsätzlich dauert die Aktion jeweils, solange der Vorrat reicht. Spätestens am 16. März um 8:59 Uhr in der Frühe ist aber Ende – vorbehaltlich einer Verlängerung. In der Vergangenheit wurden solche Aktionen gerne noch um eine weitere Woche verlängert.

Alle angegebenen Preise basieren auf Vorabinformationen. Preisvergleiche findest du auf guenstiger.de.

Weitere Angebote 5 Weekend-Deals bei Saturn: 55-Zoll-TV, Siemens-Kaffeevollautomat und Xiaomi-Fitnessuhr im Angebot

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.