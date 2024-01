5 GB geschenkt: Dieser flexible Tarif unter 10 Euro wird jetzt noch besser

Sparfüchse aufgepasst: Bei SIMon mobile kannst du dir über den Code DEAL5 sechs Monate lang ganze 5 GB mobile Daten kostenlos dazu sichern. Dadurch werden die ohnehin schon günstigen Tarife des Anbieters sogar noch besser. Ab 8,99 Euro pro Monat sicherst du dir so beispielsweise 17 statt sonst 12 GB 5G-Datenvolumen samt Allnet-Flat und EU-Roaming. Und das Beste: Dadurch, dass es weder Anschlusskosten noch eine Mindestlaufzeit gibt, bleibst du stets flexibel. Wir schauen uns die Tarif-Angebote einmal genauer an.

Monatlich kündbar & super günstig: Das bieten dir die flexiblen Tarife

Bei SIMon mobile hast du gleich mehrere Datenpakete zur Auswahl. Los geht’s ab 8,99 Euro pro Monat für 12 GB, während 17 GB monatlich 11,99 Euro kosten. Wer besonders viele mobile Daten benötigt, greift hingegen zur Variante mit 27 GB ab 16,99 Euro. Der Clou: Wenn du in der Bestellübersicht den Gutschein-Code DEAL5 angibst, sicherst du dir die ersten sechs Monate lang jeweils noch 5 GB gratis on top. Dadurch kommst du für unter 10 Euro an einen Tarif mit 17 GB Datenvolumen. Der Code gilt noch bis zum 5. Februar, allerdings nur für Neukunden.

Egal, ob du dich dann für aufgestockte 17, 22 oder 32 GB entscheidest, gesurft wird stets mit 50 MBit/s im 5G-Netz von Vodafone. Diese Geschwindigkeit sollte für den Alltag rund um Social Media, Surfen und Streamen vollkommen ausreichen. Außerdem profitierst du noch von einer Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenlosem EU-Roaming. Auf Wunsch ist der Tarif übrigens ebenfalls als eSIM erhältlich.

Ein weiterer großer Pluspunkt der Tarif-Angebote von SIMon mobile ist die überaus hohe Flexibilität. Du kannst deinen Vertrag nämlich problemlos pausieren, zwischen den Datenpaketen wechseln oder einfach monatlich kündigen. Eine Mindestlaufzeit oder Ähnliches gibt es nämlich nicht. Und auch Anschlussgebühren fallen bei dem Anbieter keine an. Dadurch lässt sich der Tarif ohne Risiko ausprobieren und etwa nach Ablauf des Extra-Datenvolumens kündigen.

→ Zu den flexiblen Tarif-Angeboten!

Diese Sache musst du allerdings beachten

Doch Achtung: Um die besten Preise zu erhalten, musst du bei SIMon mobile deine bisherige Rufnummer mitnehmen. Da das in der Regel aber die meisten Nutzer machen, ist dies kein wirklicher Nachteil. Andererseits beeinflusst auch der Anbieter, von dem du wechselst, den Preis. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, genau hinzuschauen. Auf der Startseite kannst du glücklicherweise direkt deinen aktuellen Anbieter eingeben und dir deinen individuellen Preis anzeigen lassen. Für diejenigen, die keine Rufnummer mitnehmen können oder möchten, kostet der 17-GB-Tarif (inklusive des Bonus-Datenvolumens über DEAL5) dann beispielsweise 11,99 Euro pro Monat.