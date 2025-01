4K-Fernseher von Samsung: Hier kommst du mit Extra-Rabatt ran!

Wenn dein alter Fernseher langsam ausgedient hat oder du einfach deine Filmabende auf ein neues Level heben möchtest, kommen die Samsung-Angebote von Otto wie gerufen für dich. Pünktlich zum neuen Jahr geht der Versandhändler mit spannenden Deals an den Start, die du nicht verpassen solltest. Hier kommst du jetzt nämlich an 4K-Fernseher in verschiedenen Größen – und sparst dir noch bis zum 5. Januar zehn Prozent extra.

Samsung LED-Fernseher zum Spottpreis

Hierbei dreht sich alles um die Samsung GU-DU7179 Fernseher. Die Geräte stehen dir mit einer Bildschirmdiagonale von 43 bis zu 75 Zoll zur Verfügung. Alle sind bei Otto ohnehin schon ordentlich reduziert und noch für kurze Zeit sparst du dir weitere zehn Prozent.

Dich erwartet ein Smart-TV mit Tizen-Betriebssystem. Der Fernseher ermöglicht dir so mit wenigen Klicks Zugriff auf deine liebsten Streamingdienste. Dabei kannst du das Gerät über LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. Serien und Filme streamst du dann mit einer Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln. Die High Dynamic Range und PureColor-Technologie ermöglicht dabei stärkere Kontraste und noch lebendigere Farben, sodass du deine Inhalte noch intensiver erleben kannst. Die Bildwiederholrate von 50 Hz ist für die alltägliche Nutzung ausreichend, Gamer werden mit diesem Modell von Samsung aber vermutlich nicht glücklich.

Für maximale Konnektivität ist der Fernseher mit drei HDMI-Buchsen und Bluetooth 5.2 ausgestattet. Cool außerdem: Der Samsung-TV ist mit einem Triple Tuner versehen, sodass du keinen zusätzlichen Receiver benötigst, um Programme über Satellit, Kabel oder Antenne zu empfangen.

So viel musst du jetzt noch zahlen

Den Samsung-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll gibt es normalerweise zum UVP von 669 Euro bei Otto. Dank 37 Prozent Rabatt stehen hier nur 422 Euro auf der Rechnung. Jetzt kannst du allerdings noch bis zum 5. Januar einen 10-Prozent-Extra-Coupon aktivieren, sodass der Preis auf 380 Euro runterrauscht. Diesen Sonderrabatt kannst du bei allen Varianten (43 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll) der Samsung-Geräte aktivieren. Hinzu kommen noch 4,95 Euro für den Versand.

Der Preisvergleich zeigt uns: Bisher war der Fernseher nur im Juli und August für jeweils einen Tag noch günstiger zu haben. Auch wenn es sich hier also nicht um den absoluten Tiefstpreis handelt, bietet Otto dir aktuell trotzdem ein richtig spannendes Angebot. Und auch bei den anderen Größen wird deutlich, dass Otto durch die Bank weg die besten Deals auf Lager hat. Kein anderer Händler ist günstiger, sodass du getrost zuschlagen kannst. Aber beeil dich, denn wie bereits erwähnt gelten die 10 Prozent Extra-Rabatt auf die Samsung-Fernseher nur noch bis zum 5. Januar!