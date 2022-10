4K-Fernseher ultragünstig: Diesen Smart TV gibt es jetzt für 200 Euro

Im Tagesangebot, das laut Saturn nur bis Sonntagmorgen um 9 Uhr gültig ist und danach abgelöst wird, steckt heute ein kleiner, aber vielversprechender 4K-Fernseher. Das Modell OK. ODL 43850UV-TFB Fire TV wird heruntergesetzt und kostet gerade nur 199 Euro.

4K-Fernseher für 200 Euro: Kann das gut sein?

Aus der Produktbezeichnung lässt sich einiges ableiten: Zuvorderst: Das ODL steht leider nicht für „OLED“ oder Ähnliches, sondern ist einfach nur die Hersteller-Bezeichnung für den TV, der auf LED-Bildtechnik basiert. Die Zahl 43 gibt Aufschluss über die Bildschirmdiagonale in Zoll und der Zusatz „Fire TV“ deutet darauf hin, dass das Smart-TV-Betriebssystem einem vollintegrierten Fire TV Stick von Amazon gleicht. Gut so, denn Insellösungen kleinerer Hersteller sind oftmals eher hinderlich, denn hilfreich.

Wir haben es also mit einem 43 Zoll (109 Zentimeter) großen Smart TV mit Fire-TV-Betriebssystem zu tun, der aktuell extrem günstig ist. Vor dem Start des Angebots war der Fernseher mit 233 Euro noch ein Stück teurer. Die nun aufgerufenen 199 Euro entsprechen im Vergleich also „nur“ etwas mehr als 30 Euro Rabatt. Günstiger war der Fernseher in seiner Historie jedoch noch nie. Erschienen ist der Fernseher 2021 – damals zu einem Preis von 349 Euro. Saturn liefert den Fernseher kostenlos zu dir.

→ Hier geht’s zum Angebot bei Saturn (endet Sonntag, 9.10., 8:59 Uhr)

Das zu erwartende Technik-Paket ist dem günstigen Preis größtenteils angemessen. Mit 50 Hertz, und HDMI-2.0-Anschlüssen ist der 4K-Fernseher für TV- und Streaming-Genuss geeignet. High-End-Gaming per Konsole ist natürlich möglich, aber es handelt sich nicht um einen dedizierten PS5-Fernseher mit flinkem Bildprozessor, 120 Hertz und HDMI 2.1-Slots. Dennoch: Der Blick aufs Datenblatt fördert Ordentliches zutage: Vier HDMI-Anschlüsse an der Zahl sind in der Preisklasse nicht immer üblich, dazu sind Bildoptimierungen mittels Dolby Vision, HDR10 und HLG mit an Board. Top-Kaufargument ist die hohe Auflösung mit 4K (3.840 × 2.160 Pixel). Laut unseres Preisvergleichspartners gibt es derzeit kein anderes Modell auf dem Markt, das 4K-Auflösung für unter 200 Euro anbietet.

Hierfür ist der Fernseher ideal

Der Smart-TV eignet sich ob seiner Größe vor allem als Zweit-TV – etwa im Schlaf- oder Gästezimmer. Allerdings ist er auch völlig ausreichend als Haupt-Entertainment-Quelle im Wohnzimmer. Vor allem, wer in erster Linie Streaming-Dienste ansteuert, wird mit dem Fernseher seine Freuden finden. Die gängigen Apps werden unterstützt. Dank Fire OS Betriebssystem auch nachhaltig aktuell gehalten. Dazu lässt sich der Fernseher in eine Alexa-gesteuerte Smart-Home-Umgebung einbinden.

Ein Wort noch zum Hersteller: Ok. ist keiner der arrivierten Hersteller und einer großen Masse wohl auch nicht bekannt. Bei „Ok.“ handelt es sich um eine der Eigenmarken von MediaMarkt und Saturn. So verwundert es auch nicht, dass das Angebot bei Saturn auftaucht. Ansonsten ist die Marke eher spärlich verbreitet. Bei Amazon ist der 4K-Fernseher – wohl auch wegen des Fire-TV-Charakters – inseriert. Derzeit ist er dort jedoch nicht lieferbar.